Na de opdoffer van Alves nu goed nieuws voor Brazilië: Neymar mag weer met bal trainen

Neymar mag opnieuw met de bal trainen na een maandenlange revalidatie. Dat meldt zijn club Paris Saint-Germain zaterdag op zijn website.

Neymar liep op 25 februari een breukje in de rechtervoet op tijdens de competitiematch van PSG tegen Olympique Marseille. Enkele dagen later, op 3 maart, ging de duurste voetballer aller tijden onder het mes in Rio de Janeiro.

PSG meldt zaterdag dat een controle aangetoond heeft dat zijn middenvoetsbeentje opnieuw voldoende sterk is om vanaf zondag de trainingen met bal te hervatten. De laatste twee competitiewedstrijden van de Franse landskampioen komen wel nog te vroeg voor Neymar, maar de 26-jarige Braziliaan wil vooral fit geraken voor het WK in Rusland. Op 17 juni start het WK voor Brazilië. In de eerste wedstrijd van poule E neemt Brazilië het dan op tegen Zwitserland.

Neymar plaatste eerder op de dag een foto van hem in het nieuwe shirt van PSG voor volgend seizoen, waardoor de hoop van alle PSG-supporters dat hij na het WK bij de Franse kampioen blijft weer wat groter wordt. Al zou ook Real Madrid op de loer liggen.