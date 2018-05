Maker Avicii-documentaire haalt uit naar muziekindustrie in emotionele hommage

De maker van de documentaire Avicii: True Stories, waarin zowel de hoge pieken als de diepe dalen in het leven van de top-dj getoond worden, heeft de muziekindustrie in een emotionele post op Instagram met de grond gelijkgemaakt. “De muziekwereld was niet slim genoeg om te begrijpen wie jij echt was”, schrijft hij.

Levan Tsikurishvili bracht meer dan vier jaar door op pad met de overleden Tim Bergling, die wereldwijd hoge ogen gooide in zijn gedaante van top-dj Avicii. Hij vloog met hem mee van show naar show in privéjets en liet de Zweed vertellen hoe spannend het was om beroemd te worden en hoe pijnlijk het daarna - letterlijk, hij bracht veel tijd door in het ziekenhuis - werd.

De 34-jarige filmmaker postte op Instagram heel wat foto’s van hem met de op 20 april uit het leven gestapte Avicii. Hij schreef er een emotionele boodschap bij die al vele duizenden keren geliket werd. “Het voelt zo onwerkelijk om dit te schrijven voor jou”, schrijft hij. “Alsof het een nooit eindigende nachtmerrie of een vreselijke grap is. Jij was, en je zal dat altijd blijven, de meest intelligente en loyale mens in die oppervlakkige wereld. De muziekindustrie was niet slim genoeg voor jou en heeft nooit begrepen wie jij echt was.”

De documentairemaker beschrijft de dj als een eerlijk en bescheiden man zonder vooroordelen en die niemand zou beschuldigen zonder hem de kans te geven om zich te verdedigen.

“Ik ben zo dankbaar voor alles dat we samen meegemaakt hebben, alles dat je voor mij gedaan hebt, alles wat je me geleerd hebt, alle creatieve conversaties van een week lang die we gehad hebben en ruzies die altijd eindigden in grandioze en epische avonden en nachten vol gelach. Onze documentaire heeft niemand onberoerd gelaten. Bedankt voor alles.”