Driehonderd betogers tegen komst van Kortrijkse moskee

Kortrijk - Driehonderd mensen uitten zaterdagnamiddag hun ongenoegen over de komst van een moskee in Kortrijk. De betoging verliep rustig. Er waren geen tegenbetogers. De stad pakte het dossier verkeerd aan, zegt de oppositie.

Er was al wekenlang opgeroepen om te betogen op zaterdag 12 mei in Kortrijk. De allochtone gemeenschap van Kortrijk wil op de voormalige terreinen van Bioplanet in de Brugsesteenweg een moskee en ontmoetingscentrum bouwen. Die komen in het bestaande gebouw. Minaretten en dergelijke worden er niet geplaatst. Van de totale oppervlakte van 5000 vierkante meter wordt 1500 vierkante meter voorbehouden voor de moskee zelf.

De optocht werd vooral bijgewoond door betogers die niet van Kortrijk waren. Ook Voorpost was er en in laatste instantie daagde ook Filip Dewinter(Vlaams Belang) op. De betogers riepen dat Kortrijk oké was, maar een moskee niet. De mars verliep zonder incidenten. Er was veel politie aanwezig en de organisatoren hadden ook zelf gezorgd voor ordehandhaving.

Er leven veel vragen en onzekerheden in de buurt. Niet iedereen wil ze uitspreken en niet iedereen durfde mee wandelen. De stad Kortrijk wil een goede dialoog aangaan met iedereen en met de moslimgemeenschap maar de standpunten zijn verhard. Door een onoordeelkundige aanpak van het dossier, zegt de oppositie. CD&V en Turbo: “Het dossier van de Kortrijkse moskee moet over de verkiezingen getild worden, liefst tot na de zomer ‘19. Ondertussen wordt de moslimgemeenschap misleid.”

Burgemeester Wout Maddens(Open VLD): “Ik geef toe dat dit een moeilijk dossier is. Wij stellen als voorwaarde voor de bouwvergunning dat er een erkenning is. En er moet goed overleg zijn via buurtvergaderingen.”

Er is geen inspraak volgens Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. Vermeersch: “Kortrijk laat zijn bewoners in de steek voor een radicale islam. En dat temidden een woonwijk. De vraag naar erkenning is een lachtertje. Die erkenning is er nu ook niet voor de andere moskee in de Stasegemsestraat. Een een bouwvergunning weigeren? Dan gaan ze in beroep en oordeelt de provincie positief.”

De moslimgemeenschap verkoos niet aanwezig te zijn en ook maar kort te reageren. Yassin El Attar: “Er worden veel onwaarheden rondgestrooid. Dat de moskee in de Stasegemsestraat open blijft bijvoorbeeld. De mobiliteit is een moeilijk punt maar enkel op vrijdag zou dat een probleem kunnen zijn. Er is geen inkijk bij de buren enzovoort. We hebben zelfs de financiering getoond aan de buurt.”