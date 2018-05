Hartpatiënt Van Loo praat voor het eerst nadat hij in elkaar zakte: “Heb nu meer schrik dan vroeger”

Het was even schrikken, vrijdag in de Play-Off 2-wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen. Verdediger Anthony Van Loo greep al na vier minuten naar zijn hart en zeeg vervolgens neer. Gelukkig kon hij zelf nog opstaan en met de hulp van enkele verzorgers het veld verlaten. Van Loo heeft een verzwakte hartspier en had eerder al een hartstilstand op het voetbalveld. Daags na de feiten stelde hij iedereen gerust op Twitter en bedankte hij de fans voor de steun. “Mijn toestand is stabiel en ik voel me prima.”

“Ik voel me nu prima, maar voelde daarvoor ook prima. Dus veel wil dat niet zeggen”, praatte Van Loo bij VTM voor het eerst over het voorval van gisterenavond. “Maandag heb ik een controle bij dokter Brugada. Dan zal het duidelijker worden wat het probleem is of wat er precies gebeurde op dat moment. Dan zullen ik en mijn vrouw ook moeten bekijken wat we zullen doen in de toekomst. Ik heb nu meer schrik dan vroeger.”

Van Loo stuurde ook een bericht de wereld in via Twitter. “Ik wil graag iedereen bedanken voor alle steun die ik kreeg. Momenteel is mijn toestand stabiel en voel ik me prima. Maandag zullen er verdere onderzoeken gebeuren die meer duidelijkheid moeten scheppen naar wat de aanleiding zou kunnen zijn geweest.”

Voor hartpatiënt Van Loo was het een nieuwe tegenslag na een seizoen waarin hij sowieso al stevig geplaagd werd door blessures. Twee keer speelde zijn meniscus op, erna had hij een spierscheur. Het was nog maar de vierde match waarin hij speelminuten kreeg na zijn terugkeer.

Emotionele De Boeck: “We zullen volgende dagen zien wat er moet gebeuren”

Na de match reageerde trainer Glen De Boeck emotioneel op het voorval. “Mijn gedachten gaan uit naar Anthony Van Loo”, begon hij. “Het is echt niet goed. Blijkbaar kunnen ze van op afstand uitlezen wat er gebeurd is. We zullen volgende dagen zien wat er moet gebeuren. Het is al eens voorgevallen bij hem. Het is echt geen goed signaal dat het opnieuw gebeurt. We zullen moeten zien wat er gebeurd is. Hij heeft zijn medicatie genomen en heeft normaal getraind. Peter Brugada is al op de hoogte.”

“Dat toont de relativiteit van het voetbal aan. Als je dat op 10 meter van u voor de dug out ziet gebeuren, stopt voor mij het voetbal. Hier zijn geen woorden voor. Hij heeft zo hard gewerkt om terug te komen na zijn blessure, hij verdiende die basisplaats en dan gebeurt dit na een paar minuten. Er zijn geen woorden voor. Ik ga erover zwijgen. Mijn gedachten zijn bij hem.”

Van Loo kreeg eerder al te horen dat hij nooit meer zou mogen voetballen

Van Loo weet al tien jaar dat hij een risicopatiënt is op het voetbalveld. Toen ontdekten dokters bij een screening dat hij een verzwakte hartspier heeft.

Van Loo kreeg aanvankelijk te horen dat hij nooit meer mocht voetballen, maar dankzij hartspecialist Pedro Brugada staat hij toch nog steeds op een voetbalveld. Van hem kreeg de voetballer medicatie en een ingebouwde defibrillator. “Dat toestel zorgt ervoor dat je hart een shock krijgt. Alsof ze met een hamer heel hard op je hart slaan”, vertelde hij daarover in Het Nieuwsblad. In 2009 redde de defibrillator zijn leven toen hij een hartstilstand kreeg op het veld.