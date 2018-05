Exact 25 jaar geleden beleefde Antwerp hoogdagen in Europa: helden van toen straks aanwezig op de Bosuil

Dag op dag 25 jaar geleden beleefde Royal Antwerp FC één van de mooiste dagen uit zijn clubgeschiedenis. Toen nam het het op tegen AC Parma in de finale van Europacup II, op het oude Wembley. Antwerp verloor die match wel met 3-1, maar die 90 minuten voetbal blijven tot op vandaag in het collectieve geheugen gegrift. Nagenoeg alle spelers die toen op het veld stonden, zijn vanavond aanwezig op de Bosuil. Dat laat Antwerp weten op Twitter.

Omdat de finale in Londen gespeeld werd, werd een heuse volksverhuizing op poten gezet. 23.000 fans van Antwerp eisden af naar Londen om de legendarische match bij te wonen, Trafalgar Square werd overspoeld door rood en wit...

Al na negen minuten kwam Parma echter op voorsprong. Minotti zette de 1-0 op het bord, maar nog geen drie minuten later stond het weer gelijk. Cisse Severyns scoorde op het heilige gras. Hij schreef zijn anekdotes neer in een boek, “Wem-be-lee 1993”. Het mocht echter niet baten voor Antwerp, want Parma ging - al dan niet onverdiend - met de overwinning lopen: via Melli en Cuoghi werd de 3-1 eindstand vastgelegd.

We werden alom geprezen omwille van onze fantastische supporters die er 25 jaar geleden één groot feest van gemaakt hebben, ondank het verlies. En als we dat vergelijken met vandaag, dan kunnen we alleen maar zeggen dat die échte Antwerpse spirit er nog steeds in zit! #coyr #RAFC pic.twitter.com/97iNfSWmEP — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 12, 2018