Belgische tachtiger door leger onderschept nadat hij met motorvliegtuigje over Frankrijk vliegt

Vrijdagnamiddag vloog een motorvliegtuigje ongeveer twintig minuten boven de Boulonnais, een streek in het noordwesten van Frankrijk. De inwoners maakten zich zorgen en alarmeerde de politie, waarop de luchtmacht ingreep en het bevel gaf het vliegtuig te onderscheppen. De piloot bleek een Belgische tachtiger te zijn.

Het voorval deed zich vrijdag kort na de middag voor. Een piloot vloog met zijn ULM, (een ultralicht motorluchtvaartuig, nvdr), over de Boulonnais. De streek ligt aan de kust in het noordwesten van Frankrijk, niet ver van De Panne. Toen hij ongeveer 20 minuten in de lucht bleef cirkelen, raakten de bewoners in paniek en alarmeerden ze de veiligheidsdiensten. Daarop werd de militaire luchtmacht gewaarschuwd. Die kwam uiteindelijk tussenbeide met een Rafale, een gevechtsvliegtuig.

Tachtigjarige Belg

Het leger besloot de ULM te onderscheppen, omdat de piloot het Franse luchtruim inkwam zonder contact met de controleposten en dus ook zonder vluchtplan. Het bleek om een Belgische man te gaan die in de tachtig jaar oud is. Hij was op weg naar een privéterrein in de Boulounnais, maar hij had veel te laat contact opgenomen met de luchtverkeerstorens van Lille waardoor zijn grensoverschrijdende passage als een ‘buitenlandse inbraak in het luchtruim’ werd gezien.

De man werd uiteindelijk neergehaald door het leger: hij kreeg het bevel te landen op Alprech Airfield in Portel, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais.

Strenge bewaking

De overvlucht langs onze kusten wordt streng bewaakt door Frankrijk vanwege de kerncentrales van Gravelines en de terroristische dreiging die als een zwaard van Damocles boven Frankrijk zweeft.

De Belgische piloot zal worden opgeroepen tot verhoor. Hij kan een boete van maximaal € 45.000 en een jaar gevangenisstraf krijgen, ook de opschorting van zijn vlieglicentie is mogelijk.