Nieuwszender Fox News noemt Brussel jihadihoofdstad: “Partij Islam wil er een Islamitische staat van maken”

Fox News zet België op een bijzonder scherpe manier in de kijker: Partij Islam wil ons land in een Islamitische staat veranderen en Brussel zou de “jihadihoofdstad” van Europa zijn. De Amerikaanse nieuwszender stuurde zelfs een politiek columniste naar ons land om de burgemeester van Molenbeek te spreken. Haar conclusie is niet mals: “Politici knijpen een oogje dicht omdat ze de stemmen van moslims nodig hebben.”

Een van Fox News’ politieke reporters, Katie Hopkins, vloog naar ons land en ging op onderzoek uit in Molenbeek. “Het is de plek waar de terroristen van Parijs hun aanvalsplannen maakten”, verduidelijkt presentator Tucker Carlson. Waarna in een interview te zien is hoe Hopkins, in haar programma ‘Hopkins World’, de burgemeester van Molenbeek op de rooster legt.

Hopkins vraagt burgemeester Françoise Schepmans (MR) naar dé lijst. Foto: Fox News

“Niet onze taak”

Hopkins vraagt burgemeester Françoise Schepmans (MR) naar een lijst vol namen van terroristen die gekend was bij de politie, verwijzend naar terrorist Salah Abdeslam, een van de kopstukken bij de terroristische aanval in Parijs. “Ik had inderdaad een lijst met meer dan dertig namen”, antwoordt Schepmans. “Maar het was niet de taak van onze lokale agenten om deze mensen op te sporen. Wel van de federale politie. Wij kunnen mensen arresteren na criminele feiten, maar niet gewoon op basis van deze lijst. Als administratieve autoriteit moet ik de wet respecteren.”

Hopkins kan het antwoord van Schepmans nauwelijks geloven. Eens terug aan het woord bij Carlson is ze dan ook erg scherp voor de burgemeester: “Ze had een lijst met belangrijke namen maar ze deed er niets mee. Ze zei dat het niet haar taak was”, klinkt het. “Het is een deel van het probleem in de jihadihoofdstad van Europa: de politiek knijpt een oogje dicht omdat de stemmen van moslims belangrijk zijn. Ze willen hun steun.”

“Overal Sharia”

De columniste heeft het bij Carlson ook nog over de veelbesproken partij Islam. “Partij Islam wil de scheiding tussen mannen en vrouwen in het openbaar vervoer, overal halal en overal Sharia”, zegt Hopkins. “Ik heb er drie straten gewandeld, veel reporters komen er niet eens omdat 80% van de mensen daar moslims zijn. Over welke generatie het ook gaat, veel moslims in België staan nog met één been in hun thuisland. Oude moslimtradities wegen zwaarder door dan elke Europese erfenis die ze ondertussen zouden hebben.”

In onderstaande video is het interview met Schepmans te zien.