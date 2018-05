Parlementsverkiezingen in Irak zonder grote incidenten verlopen

De eerste Iraakse parlementsverkiezingen na de militaire overwinning op de terroristische groep Islamitische Staat (ISIS) zijn zaterdag zonder grote incidenten verlopen. Bij het sluiten van de stembureaus, om 18.00 uur lokale tijd, maken waarnemers en sommige Iraakse media wel melding van een lage opkomst.

Het uitblijven van incidenten betekent niet dat de stembusgang overal vlekkeloos is verlopen. Volgens de lokale media hebben verschillende stemlokalen door problemen pas later de deuren kunnen openen. Ook zou op sommige plaatsen het nieuwe elektronische stemsysteem zijn uitgevallen.

Het aantal kiezers dat een stem uitbracht, zou volgens verschillende bronnen eerder laag liggen. De niet-officiële cijfers die in de Iraakse media circuleren, maken melding van opkomstcijfers die variëren van 40 procent tot 80 procent.

In de autonome regio Koerdistan lag het aantal mensen dat een stem uitbracht het hoogst. De kiezers werden er aangemaand om een stem uit te brengen om de aanwezigheid van voldoende Koerdische vertegenwoordigers in het Iraakse parlement te garanderen. Daarnaast bleek ook in het vroegere IS-bolwerk Mosoel het enthousiasme voor de verkiezingen groot te zijn.

In totaal doen ongeveer 7.000 kandidaten een gooi naar één van de 329 zetels in het Iraakse parlement. Op basis daarvan wordt later een premier en president gekozen.

Zowat 900.000 leden van de Iraakse veiligheidsdiensten moesten zaterdag het verloop van de parlementsverkiezingen in goede banen leiden. Vorige maand dreigde Islamitische Staat er nog mee om kieslokalen aan te vallen.

Foto: AFP

Foto: AP