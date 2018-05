18-jarige vermist na muziekevenement in Luik

Op vraag van het parket van Luik, en in samenwerking met Child Focus, verspreidt de politie het opsporingsbericht van de 18-jarige Damien Belot. De jongen werd voor het laatste gezien op een muziekevenement.

Op donderdag 10 mei 2018 omstreeks 04u00 werd de 18-jarige Damien BELOT voor het laatst gezien op het muziekevenement Chill2chill in het Congrespaleis te Luik toen hij aanstalten maakte om te voet naar het station van Luik te stappen en daar de trein naar Brussel te nemen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Damien heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1m80 groot. Zijn ogen zijn blauw met een gele vlek in het linkeroog. Hij heeft donkere geschoren haren en een klein litteken boven het rechteroor. Op het ogenblik van zijn verdwijning, droeg hij een zwarte short en een zwarte T-shirt.

Hebt u Damien BELOT nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 3030 0, of via het gratis nummer van Child Focus 116000.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.