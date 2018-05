Regering onderzoekt Antwerps OCMW nadat het controles laat uitvoeren door privébedrijf

Dat het Antwerpse OCMW een Nederlands bedrijf inkomsten van cliënten wil laten controleren, is volgens CD&V onwettig. MR-minister Ducarme laat de zaak onderzoeken.

Minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) heeft het niet begrepen op de plannen van het Antwerpse OCMW om een privébedrijf in te schakelen voor de zogenaamde ‘middelentoets’. Daarmee wordt nagegaan of steuntrekkers geen buitenlandse inkomsten hebben, waardoor ze het recht op een uitkering zouden verliezen.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau kondigde de maatregel al in september aan. Pas dit jaar, op 1 februari, besloot het OCMW 150.000 euro uit te trekken om het Nederlandse bedrijf Soza Xpert in de arm te nemen. De Antwerpse oppositie noemde de plannen ‘waanzinnig’ en ook in de federale meerderheid is er onenigheid over.

Dat bleek deze week in de kamercommissie Volksgezondheid. Minister Ducarme kreeg re vragen van Valerie Van Peel (N-VA) en Nahima Lanjri (CD&V). Volgens Van Peel probeerde men in Antwerpen een leemte op te vullen, maar moet de wetgeving aangepast worden. Lanjri vindt daarentegen dat alleen sociaal werkers zo’n onderzoek mogen uitvoeren, onder meer omdat zij een erkend diploma hebben en gebonden zijn door het beroepsgeheim. Hun taken kunnen voor haar dus niet zomaar uitbesteed worden.

Ducarme antwoordde dat er een juridische analyse van de Antwerpse aanpak in de maak is. “Ik heb mijn administratie gevraagd om na te gaan of het inschakelen van de private sector voor bepaalde delen van het sociaal onderzoek wel conform is met de wetgeving”, zegt hij. In de Kamer stipte hij voorts nog aan dat de OCMW’s toegang moeten krijgen tot buitenlandse vastgoedkadasters en dat ‘alleen maatschappelijk assistenten sociale onderzoeken mogen uitvoeren’.

De Antwerpse plannen zijn daar volgens Lanjri mee in strijd en moeten dus opgeborgen worden. “Ik begrijp dat steden niet bij de pakken willen blijven zitten en iets willen doen”, zegt de CD&V’ster. “Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Maar wat Antwerpen hier doet is onwettig.”