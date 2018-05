Mohammed, de “brave broer” van Salah Abdeslam, verdacht van bankoverval: camerabeelden uitgelekt

Sint-Jans-Molenbeek - Er zijn beelden opgedoken van een bizarre overval op twee gemeenteambtenaren van Molenbeek van 23 januari. Op aangeven van Mohammed Abdeslam, de “brave” broer van moslimextremisten Salah en Brahim, stal ene B. toen 70.000 euro van twee gemeenteambtenaren die op weg waren naar de bank. Eén van de ambtenaren was een ex van Abdeslam. Ze ontkent elke betrokkenheid maar speurders vermoeden dat Abdeslam en zijn kompaan de overval maar konden plegen met medewerking van binnenuit.

De speurders hebben beelden geanalyseerd van de bewakingscamera’s die de overval heel precies in beeld gebracht hebben. Om 14.10 uur, bij klaarlichte dag, loopt een man op de gemeenteambtenaren Nathalie D en Pierre C. toe. Die waren net uitgestapt uit hun witte Opel en zouden de bank binnengaan. Nathalie D. droeg een tas met daarin 70.000 euro aan gemeente-inkomsten.

Maar dan komt B. op hen toegelopen. Gewapend met een mes grijpt hij meteen de tas. Nathalie D. biedt geen enkele weerstand. Pierre C. draait zich uiteindelijk om en maakt een afwerende beweging. Maar het belet B. niet aan de haal te gaan met het geld, zoals te zien op de beelden. Het hele voorval duurde amper enkele seconden.

Foto: rr

De speurders vermoeden al lange tijd dat Abdeslam en zijn kompaan B. de overval maar hebben kunnen beraden doordat iemand van bij de gemeente hen geholpen heeft. De uitgelekte beelden versterken die theorie. Bovendien zou Pierre C. pas zes minuten na de overval de politie gebeld hebben. Dat vinden de speurders wel héél veel tijd voor de overvaller om te vluchten. Toch zijn de twee ambtenaren voorlopig nog niet in verdenking gesteld. Abdeslam en zijn kompaan B. zitten wel al in de cel. Mohamed Abdeslam zou volgens zijn advocaat echter ontkennen dat hij iets met de overval te maken heeft.

Mohamed Abdeslam speelde altijd de “brave broer” op tv. Hij liet zich gewillig interviewen na de aanslagen van Parijs waarin zijn broers Brahim en Salah betrokken waren. Hij probeerde zo sympathiek mogelijk te blijven en ontstak mee kaarsjes tijdens de wake ter herdenking van de slachtoffers van Zaventem op het Gemeenteplein van Molenbeek. Anderzijds verdedigde hij zijn broer door dik en dun. “Geen extremist. Gemanipuleerd. Misschien wel onschuldig”, klonk het steeds.

Toch heeft ook de oudste Abdeslam-broer een donker verleden. In 2010 werden hij en zes anderen veroordeeld wegens het bestelen van overledenen. Abdeslam was toen ambulancier. De zes stalen juwelen en geld af van overleden mensen. Hij kreeg toen twee jaar met uitstel en noemde het een jeugdzonde.