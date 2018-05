Is deze match het voetbal van de toekomst? VAR met microfoons, match door de ogen van de ref en geen tijdrekken

| Het is 0-1 voor de Suriprofs door Giovanni Hiwat. De zuivere speeltijd, de refcam en de goalcam zijn gelijk mooi in beeld gebracht! #wvdt #forsur pic.twitter.com/7yiD8M4Znn

De Nederlandse voetbalbond experimenteerde vandaag met de ‘Wedstrijd van de Toekomst’ tussen Fortuna Sittard en een selectie van Nederlandse ex-profs. In de partij werden enkele revolutionaire regels uitgetest, zoals effectieve speeltijd en een microfoon en bodycam bij de ref. Interessante vernieuwingen, als je het ons vraagt. Hallo, Belgische voetbalbond?

Het net naar de Eredivisie gepromoveerde Fortuna Sittard verloor de oefenmatch uiteindelijk met 2-5 van de Nederlandse ex-profs, maar dat was niet het grootste wapenfeit van de partij. Want met de zogenaamde ‘Wedstrijd van de Toekomst’ wilde de Nederlandse voetbalbond vooral volgende zeven nieuwigheden uittesten in de praktijk:

Effectieve speeltijd

De voetbalmatch had twee helften van telkens 30 minuten in plaats van de gebruikelijke 45. Maar de grootste innovatie: de tijd werd stilgelegd als de bal buiten de lijnen ging of de scheidsrechter het spel stillegde. Zo werd er effectief twee keer een half uur gespeeld en was er ook geen spel met de extra minuten op het einde van de match. Een idee om het probleem met tijdrekkende spelers tegen te gaan.

?? | Het spel lag even stil, dus de klok ook. En er is gelijk tijd voor interactie op het veld.#wvdt #forsur pic.twitter.com/9W7mjW3eis — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2018

De self-pass en intrap

Na een overtreding was het niet verplicht om de bal naar een ploegmaat te spelen. Via de zogenaamde self-pass was het toegelaten om de bal stil te leggen en het spel meteen hervatten door te gaan dribbelen. En dat kan voor verrassingen zorgen. Na zeven minuten profiteerde Ché Nunnely bijna van de nieuwe self-pass en kon zo zomaar op doel aflopen, maar hij trapte in het zijnet.

Nog een nieuwigheid om het spel sneller te laten verlopen is de intrap. In plaats van de bal in de handen te nemen als die over de zijlijn ging, moest die binnen de vijf minuten met een pass terug in het spel worden gebracht.

?? | Ché Nunnely maakt goed gebruik van de selfpass-regel en neemt de bal snel, tot verbazing van @FortunaSittard. #wdvt #forsur pic.twitter.com/sAdVC6gwud — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2018

Microfoon bij ref

Wellicht het meest interessante experiment tijdens de match. In de partij waarin ook de videoref aanwezig was, kreeg de scheidsrechter een microfoon mee zodat de kijkers thuis konden horen wat hij zegt tegen de spelers. Bijvoorbeeld op momenten wanneer de videoref een fase aan het herbekijken is. Leuk, maar wel jammer dat de communicatie tussen ref en videoref echter niet te horen was. Desalniettemin was ref Rob Dieperink lovend over de microfoons. “Dit zou het begrip voor scheidsrechterlijke beslissingen enorm kunnen doen toenemen.”

? | Is dit een penalty? Arbiter Dieperink én de videoref vinden van niet.#wvdt #forsur pic.twitter.com/AFUeypjESz — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2018

Bodycam

“Hoe kan het dat een ref die fout niet gezien heeft?” Die kritiek hoor je vaak in de analyses na een match. Ook daar probeerde de ‘Wedstrijd van de Toekomst’ op in te spelen door naast een microfoon ref Diperink ook met een bodycam over het veld te laten rondlopen. En dat leverde zeer interessante beelden op. Door een fase vanuit het perspectief te zien, kunnen we beter inschatten of de ref een fout effectief gezien moet hebben.

?? | Scheidsrechter Rob Dieperink heeft de boel goed in de smiezen:



"Erbuiten mannen, erbuiten."#wvdt #forsur pic.twitter.com/36jrcXoJh2 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2018

Goalcam

Haal even de goal van Brugge-aanvaller Diaby tegen Anderlecht voor de geest. Of de bal nu wel of niet helemaal over de lijn was, zorgde voor heel wat discussie en allerhande wiskundige theorieën. Doellijntechnologie zou meteen uitsluitsel brengen, maar die is vooralsnog te duur voor in de Belgische competitie. Het kan echter ook anders en goedkoper. Tijdens de match tussen Sittard en de Suriprofs werden er kleine camera’s opgesteld binnen het doelkader waardoor we een duidelijk beeld krijgen van de doellijn. Zo’n camera levert niet alleen leuke beelden op, maar kan dus ook helpen bij discussies. Op voorwaarde dat er niemand in de weg van de camera staat, natuurlijk.

Geen strafschoppen bij gelijkspel, maar shoot-outs

In het nieuwe format is het ook onmogelijk om gelijk te spelen. Als beide ploegen dan toch op gelijke stand eindigen moeten shoot-outs de winnaar bepalen. Daarin loopt de nemer vanop 25 meter richting het doel en moet hij binnen de 10 seconden proberen te scoren.