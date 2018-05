Igor De Camargo pakt in Cyprus landstitel met APOEL Nicosia

In Cyprus heeft APOEL Nicosia zich voor de zesde maal op rij tot landskampioen gekroond. De ploeg van Igor De Camargo boekte op de slotspeeldag een 2-1 zege tegen Anorthosis en kan niet meer bijgebeend worden.

Na 36 speeldagen heeft APOEL vier punten bonus op eerste achtervolger Apollon, dat zondag nog in actie komt. Zelfs mits een zege van de uitdager is APOEL niet meer in te halen.

Voor de club uit Nicosia is het landstitel nummer 27, en al de zesde opeenvolgende. Igor De Camargo, ex-speler van onder meer Genk en Standard, kwam niet in actie in de titelwedstrijd. De spits met Braziliaanse roots was in de competitie goed voor 15 treffers in 25 wedstrijden. De Camargo deelde ook acht assists uit.

In de voorrondes van de Champions League scoorde de 35-jarige aanvaller ook drie doelpunten. Ondanks die puike statistieken moest hij zich vaak tevreden stellen met invalbeurten. De Camargo vierde zijn tweede landstitel in Cyprus.