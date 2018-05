Zoontje reageert op uiterst lieve manier wanneer mama vertelt dat ze opnieuw zwanger is

Een onbekende Amerikaanse vrouw is voor de derde keer zwanger en wilde dat nieuws delen met haar twee zoontjes. Eentje, Branson, wist het al. Coltman, de andere zoon, kreeg het nieuwtje nu pas te horen. En zijn reactie kon niet liever zijn.

“Mama is zwanger!”, riep Brason uit nadat zijn mama zei dat hij het grote nieuws mocht vertellen. “Echt waar?”, antwoordde Coltman daarop. De moeder kreeg tranen in de ogen van blijdschap en Coltman had daar een erg lieve reactie op. “Maakt het je hart gelukkig mama?”, vroeg hij waarna ze alleen maar kon knikken. “Wat een puik staaltje opvoedingswerk”, klonk het op sociale media.