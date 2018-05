Morgen weer een menselijke ketting rond het Noordstation?

Het Burgerplatform voor Vluchtelingenondersteuning heeft vrijdag opgeroepen om zondag deel te nemen aan een menselijke ketting rond het Noordstation. Het doel is om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren in afwachting van een politieactie op maandagochtend. “Er zijn onterende en onmenselijke daden waargenomen.”

De actie van het Burgerplatform gaat van start om 19 uur rond het Noordstation. Het is hun tweede ‘Human Challenge’ dit jaar, de eerste editie - die eind januari werd georganiseerd - had in 48 uur meer dan 2.500 mensen deelnemers.

Tijdens deze mobilisatie zal de groep premier Charles Michel officieel vragen om een ​​delegatie van burgers te ontvangen om de standvastigheid van het migratiebeleid onder leiding van zijn regering te bespreken. “Er zijn ontmoedigende en inhumane handelingen zijn opgemerkt door de vrijwilligers”, meldt Mehdi Kassou, woordvoerder van de burgerbeweging. “Ze worden bovendien van de ene plaats naar de andere gestuurd.”

Foto: BELGA

Het platform benadrukt ook enkele cijfers die werden verzameld door ‘Getting the Voice Out’. Tussen 27 december en 9 mei kwamen er 128 meldingen voor vermiste migranten uit gesloten centra, waarvan er drie nooit werden teruggevonden. Veertig van hen gaven een teken van leven in de dagen die volgden (in Groot-Brittannië of België na een korte arrestatie) en 85 werden opnieuw gevonden in gesloten centra.

Hiervan werden er 39 na enkele weken gevangenisstraf vrijgelaten, werden er minstens drie mensen naar Soedan gedeporteerd, 31 via de Dublinprocedure naar andere Schengenlanden (in Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen en Zweden), een werd meegenomen naar het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van een familiereünie en 12 worden nog steeds in een gesloten centra gehouden. “We zullen het Maximiliaanpark leeg maken en ervoor zorgen dat de 70 lege plekken gesloten centra blijven”, belooft het platform op Facebook.