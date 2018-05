Poolse arbeiders verwond na steekpartij in Blankenberge

Blankenberge - Bij een steekpartij in Blankenberge zijn donderdagochtend twee Poolse arbeiders gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke zaterdag. De twee werden neergestoken nadat ze drie personen - vermoedelijk transmigranten - aanspraken omdat die zich verdacht gedroegen in de buurt van een vrachtwagen.

De Polen liepen donderdag omstreeks 4 uur ‘s morgens in de Ruzettelaan in de richting van Blankenberge toen ze plots vaststelden dat drie personen verdachte handelingen aan het uitvoeren waren aan het zeil van een vrachtwagen. De Polen riepen naar de mannen, waarop die snel de vlucht namen.

Toen de Polen verder gingen, werden ze plots door de drie bekogeld met stenen. De Polen probeerden zich te verweren, maar ze kregen daarbij meerdere messteken in het gezicht en op het lichaam. Beide werden naar het ziekenhuis gebracht.

Eén van de slachtoffers mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten. De tweede moet nog even langer blijven voor verdere verzorging. De politie vermoedt dat het om transmigranten ging, die de oplegger van de vrachtwagen wilden binnendringen in de hoop op die manier in Groot-Brittannië te geraken.