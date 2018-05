Club Brugge met joker op de bank naar mogelijke titelmatch in Luik, Leko voert twee wijzigingen door

Vanavond omstreeks 19u45 valt mogelijk het doek over de Belgische titelstrijd. Als Club Brugge niet verliest op het veld van Standard, is blauw-zwart voor de vijftiende keer landskampioen. Coach Ivan Leko voert na de zege in Charleroi twee wijzigingen door in zijn basiself en rekent ook op zijn joker op de bank.

Anthony Limbombe (lies) is nog steeds geblesseerd bij Club Brugge, dat wel weer kan rekenen op Abdoulay Diaby die na zijn enkelblessure weer in de selectie zit. Diaby begint echter als joker op de bank. In de spits verdwijnt Dennis nochtans naar de bank, maar dan ten koste van Jelle Vossen. Vossen speelde als invaller een zeer belangrijke rol in de comeback van blauw-zwart op Mambourg: eerst bood hij Vanaken de 1-2 op een schoteltje aan en daarna bezegelde hij zelf het lot van Sporting Charleroi met een rake kopbal.

Ook Hans Vanaken keert terug in de basis, ten koste van Jordy Clasie. In Charleroi startte Vanaken nochtans op de bank maar nadat hij na de rust in de plaats kwam van Clasie zette hij een uitstekende prestatie neer. “Vanaken is één van de drie beste spelers van mijn ploeg dit jaar, maar ook de beste spelers kunnen slechte momenten hebben”, aldus Leko op zijn persconferentie. “Ik verwacht dat zij er staan op de grote momenten en zondag is zo’n moment. Alleszins heb ik 14 à 15 spelers die zondag klaar zijn om er vol voor te gaan.”

Diatta neemt opnieuw de linkerflank voor zijn rekening, Cools is zijn overbuur aan de rechterkant.

Genoeg aan één punt

Met nog twee speeldagen te gaan in play-off 1, heeft Club Brugge na de 1-3 zege donderdag bij Charleroi een comfortabele marge van vier punten op Standard en vijf op Anderlecht. Mocht het zondagavond mislopen op Sclessin, dan krijgen de troepen van Ivan Leko volgende week zondag (20 mei) een tweede kans thuis tegen het krasselende AA Gent. Club kan de titel dus al ruiken maar een punt pakken op Standard, dé ploeg in vorm, wordt geen simpele opdracht.

Geen festiviteiten gepland, wèl stevige kampioenenpremie

In Brugge kennen ze het verhaal van de beer en zijn vel ondertussen maar al te goed. Daarom zijn er voor zondag geen festiviteiten gepland. Geen groot scherm in het stadion zoals Anderlecht vorig jaar dus. Zelfs geen plaats waar supporters samen kunnen komen om de wedstrijd te volgen.

Toch houdt blauw-zwart een slag om de arm. Als Club kam­pioen wordt, zullen er automatisch een pak supporters afzakken naar het stadion en de buurt rond de Olympialaan. “We zullen dan bekijken en doen wat mogelijk is om samen te vieren. Luik is niet bij de deur, dus we hebben wat tijd”, zegt woordvoerder Kirsten Willem. In Luik kan Club rekenen op 1.400 fans. Het uitvak is volledig uitverkocht. Fans die via een achterpoortje toch nog een ticket willen scoren tussen de thuissupporters zijn eraan voor de moeite. Door het systeem met fancards is dat niet mogelijk en Sclessin is sowieso uitverkocht.

Trainer Ivan Leko is als de dood voor calculaties. Dat Club Brugge zich na de zege in Charleroi al titelzeker mag wanen, wil de trainer dan ook absoluut vermijden. “Neen, er mag geen champagne mee op de bus naar Luik”, vertelde de Kroaat. “Wij denken niet dat het al binnen is, want dat zou dom zijn.”

Club looft overigens een titelpremie uit van 3,5 miljoen voor de hele spelersgroep. Die wordt dan verdeeld op basis van het aantal gespeelde matchen. In 2016 bedroeg de kampioenenpremie nog 2,5 miljoen voor de groep. Nu is er dus 1 miljoen meer om te verdelen.