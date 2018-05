Meerdere slachtoffers na steekpartij in Parijs, minstens één dode

Een man werd zaterdagavond neergeschoten in Parijs door de lokale politie nadat hij verschillende mensen aanviel met een mes. Er viel volgens de eerste berichten één dodelijk slachtoffer. In totaal raakten acht mensen gewond, waarvan twee met ernstige verwondingen.

Het voorval deed zich voor in het tweede district, in de buurt van de opera en dichtbij metrostation Quatre Septembre. Dat melden verschillende Franse media. De man zou er plots voorbijgangers aangevallen hebben met een mes, over de slachtoffers is nog niets bekend.

De politie van Parijs tweette dat de aanvaller werd “overmeesterd”. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde, wel staat vast dat hij werd neergeschoten. Later op de avond volgt nog een persconferentie. De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft de aanwezige politieagenten via Twitter al bedankt voor hun “koelbloedigheid en snelle reactie”.

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 12, 2018

Op Twitterbeelden is te zien hoe mensen in paniek weglopen, de chaos is groot.

