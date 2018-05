De opvolger van Wenger bij Arsenal? Mourinho’s trouwe assistent verlaat Manchester United

De wegen van José Mourinho en zijn trouwe assistent Rui Faria scheiden op het einde van het seizoen. Manchester United kondigde zaterdag aan dat Rui Faria de club verlaat. “De intelligente student is een voetbalexpert geworden. Hij is klaar voor een succesvolle carrière als hoofdcoach”, reageerde Mourinho, die Rui Faria 17 jaar lang als assistent had. Volgens de Engelse media is de Portugees een van de topfavorieten om Wenger op te volgen bij Arsenal.

“Na wat nadenken heb ik de moeilijke knoop doorgehakt. De tijd is rijp om een stap voorwaarts te zetten. Ik voel al een tijdje dat ik wat meer quality time met mijn familie wil doorbrengen voor ik aan een nieuwe uitdaging in mijn leven begin”, verklaarde de 42-jarige Portugees zijn vertrek. “Mijn grootste dank gaat uit naar José Mourinho voor het geloof dat hij in me had. Ik koester 17 jaar vol onvergetelijke ervaringen.”

Volgens veel Engelse media is Rui Faria een van de topfavorieten om Arsène Wenger op te volgen bij Arsenal. “Op 17 jaar tijd is het jongetje een echte man geworden. De intelligente student is een voetbalexpert geworden. Hij is klaar voor een succesvolle carrière als hoofdcoach”, zinspeelde ook Mourinho op een promotie tot T1. Eerder al zei de ‘Special One’ dat Rui Faria “goed zou passen” bij de Gunners.