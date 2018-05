Beerschot-fans woedend na alweer opvallende beslissing van VAR in Lokeren

Opschudding in de extra tijd in de wedstrijd tussen Lokeren en Beerschot-Wilrijk. Invaller Robin Söder dikte de score aan tot 4-2 en hoewel dat doelpunt weinig aan de uitslag zou veranderen, reageerden de bezoekende fans woedend. Het doelpunt werd immers toegekend na een (opnieuw) discutabele ingreep van de VAR.

Robin Söder werkte in de 91e minuut de bal voorbij doelman Romo maar de Zweed werd afgevlagd voor buitenspel en scheidsrechter Lardot deed ook al teken voor buitenspel. Maar na een sein van de VAR keurde Lardot het doelpunt dan toch goed. Het bezoekende publiek begreep er niets van en was woedend...

“De scheidsrechter geeft het signaal voor buitenspel, de vraag is wanneer hij dat juist doet en of hij dus nog overruled had mogen worden”, reageerde Brys gelaten bij Sporza.

“Ik vind niet dat het uitmaakt wanneer Lardot juist floot, want als het een rechtmatig doelpunt is, dan moet de VAR dat in elk geval goedkeuren”, aldus (winnende) coach Peter Maes.