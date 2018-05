PAOK neemt met bekerwinst revanche op AEK Athene

PAOK Saloniki heeft zaterdagavond in Athene voor de tweede opeenvolgende keer de beker van Griekenland gewonnen. In de hooggespannen finale in het Atheense Olympiastadion versloeg PAOK landskampioen AEK Athene met 2-0.

De Griekse bekerfinale tussen bekerhouder PAOK en kersvers kampioen AEK Athene kondigde zich aan als een enorme risicowedstrijd. In hun onderlinge duel in maart betrad PAOK-voorzitter Ivan Savvidis het veld immers met een wapen in de buidel. Door de daaropvolgende commotie en rellen werd de Griekse competitie zelfs voor twee weken stilgelegd. De Griekse-Russische voorzitter kreeg een schorsing van drie jaar. AEK werd kampioen, maar runner-up PAOK legde zich daar niet zomaar bij neer. Twee speeldagen voor het competitieslot opende de club uit Thessaloniki de aanval voor de groene tafel. De Griekse voetbalbond bevestigde uiteindelijk de titel van Athene.

Onder het alziend oog van UEFA- en FIFA-controleurs had de Griekse voetbalbond tijdens de bekerfinale heel wat te bewijzen. Daarom werden 5.000 veiligheidsagenten naar het Olympiastadion gestuurd. Tussen beide supportersclans werd voldoende ruimte gelaten, zodat ze elkaar niet konden opjutten. Elke club kreeg 17.196 tickets ter beschikking, terwijl de totale capaciteit van het Olympisch Stadion 69.618 bedraagt. Voor het eerst sinds 1975 werd een buitenlandse ref opgetrommeld om een officieel Grieks duel te fluiten.

Genoeg veiligheidsmaatregelen dus in het stadion, maar dit keer speelden de incidenten zich voor de match af in de omgeving ervan. Zo gooiden AEK-hooligans een molotovcocktail naar PAOK-supporters. Volgens lokale media werden twee onder hen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook zou een PAOK-supporter neergestoken zijn met een mes.

De bekerfinale zelf verliep zonder incidenten. In de eerste helft liet Prijovic een strafschop liggen. Na de pauze brak Vieirinha (65.) dan wel de ban voor PAOK. De Spaanse scheidsrechter David Borbalan stuurde Mauricio (PAOK) na een zware tackle met rood van het veld. In het tumult dat daarop ontstond, kreeg ook Vranjes (AEK) zijn tweede gele kaart. Pelkas (90.+3) stelde de zesde bekerwinst uit de PAOK-clubgeschiedenis helemaal veilig. Net als vorig jaar moet AEK de beker aan PAOK laten. De club uit de hoofdstad verzamelde in het verleden al vijftien bekers.

