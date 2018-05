Water drinken na het sporten? Deze vrouw raakte in coma omdat ze te véél water dronk

Johanna Pakenham zal zich haar meest recente deelname aan een marathon nog lang herinneren. De 53-jarige vrouw dronk meer dan een dozijn flesjes water tijdens en na het lopen van de London Marathon, waardoor ze later naar het ziekenhuis moest en zelfs vocht voor haar leven.

Johanna Pakenham wou tijdens haar deelname aan de London Marathon de hitte het hoofd bieden door zeker genoeg water te drinken, maar meer dan 12 flesjes bleek toch te veel van het goede te zijn. De moeder van vier kon zich zelfs niet meer herinneren dat ze ooit de finishlijn had gehaald, toen ze met spoed richting ziekenhuis werd gebracht. De 53-jarige vrouw gleed na de marathon namelijk in een levensgevaarlijke coma door hyponatriëmie, een toestand waarbij het drinken van te veel water het levensnoodzakelijke natrium uit het lichaam spoelt. Een zeer lage natriumspiegel kan verwarring, toevallen en - in het ergste geval - coma’s veroorzaken.

“Gehydrateerd blijven”

“Tijdens de marathon hoorde ik heel de tijd de stem van m’n vader in mijn hoofd die zei dat ik zeker genoeg moest drinken”, kan Johanna - gelukkig - nog navertellen. “Ik moest zorgen dat ik gehydrateerd bleef, maar blijkbaar bracht het water meer schade toe dan ik dacht. Er is wel degelijk zoiets als een teveel aan water.”

“Ik heb al aan vier marathons deelgenomen, maar bij deze race was het alsof de tijd halverwege erg vaag werd”, zegt ze nog. De loopster voltooide de marathon uiteindelijk in zes uur en 35 minuten in temperaturen van meer dan twintig graden.