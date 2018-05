Youri Tielemans springt met AS Monaco naar tweede plaats, Thomas Meunier verliest met PSG

AS Monaco heeft zaterdagavond op de 37e en voorlaatste speeldag in de Franse Ligue 1 een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de tweede plaats. Terwijl Olympique Lyon met 3-2 onderuit ging bij staartploeg Straatsburg, kropen de Monegasken tegen Saint-Étienne door het kleinste gaatje. Fabinho (90.+1) bezorgde Monaco in de blessuretijd drie vitale punten.

Youri Tielemans speelde 80 minuten mee bij de thuisploeg. AS Monaco profiteert zo optimaal van het verlies van Lyon. De Prinsenclub neemt opnieuw de tweede plaats (en het rechtstreekse ticket voor de groepsfase van de Champions League) in. Met 77 punten tellen Tielemans en co. er twee meer dan Lyon en drie meer dan Marseille, dat vrijdag al punten liet liggen. Op de slotspeeldag trekt Monaco naar Troyes. Lyon en Marseille spelen thuis, respectievelijk tegen Nice en Amiens.

Fabinho zet de levensbelangrijke penalty om voor Monaco! ?



PSG is al een tijdje zeker van de titel en lijkt helemaal geen zin meer te hebben in de competitie. De Parijzenaars, met Thomas Meunier de hele partij op het veld, verloren voor eigen publiek met 0-2 van Rennes, dat zo goed als zeker is van de vijfde plaats en de voorrondes van de Europa League.

Nice had nochtans gehoopt dat PSG zijn werk zou doen. De Zuid-Fransen volgen immers op 3 punten van Rennes. Dankzij de 4-1 overwinning tegen het Caen van Stef Peeters, die de eerste helft betwistte, groeit die kloof niet. Maar met een verplaatsing naar Lyon op de slotspeeldag wordt het voor Nice aartsmoeilijk om nog vijfde te worden. Rennes heeft bovendien genoeg aan een punt tegen het bezoekende Montpellier.