De meest vervloekte film ooit mag naar Cannes

Jonathan Pryce als Don Quichot in ‘The Man who Killed Don Quixote’. Foto: rr

Wordt het filmfestival van Cannes eind volgende week afgesloten met The Man who Killed Don Quixote? De rechter heeft beslist dat het mag, maar de film van Terry Gilliam wordt al dertig jaar door zo veel rampspoed geteisterd dat zijn Cannes-première een mirakel zou zijn.

Terry Gilliam had het kunnen weten. Zijn film, losjes gebaseerd op de Spaanse antiheld Don Quichot en diens helper Sanzo Pancha, zou nooit van een gunstig gesternte genieten. Al op het moment dat Gilliam zijn idee op tafel legt, gaat het mis. We schrijven 1997 en Gilliam is er het hart van in: hij loopt al sinds 1989 met plannen rond voor een Don Quichot-film, maar die kan hij nu wel opbergen. Regisseur Fred Schepisi gaat met ‘zijn’ idee lopen en kondigt aan het verhaal te zullen verfilmen met John Cleese en Robin Williams.

Schepisi’s project valt evenwel door de financiële mand en Gilliam ziet zijn kans schoon. In 1999 sprokkelt hij een budget én een indrukwekkende cast bijeen: van Johnny Depp over Vanessa Paradis tot Jean Rochefort. De opnamen starten in 2000, in een Noord-Spaanse uithoek die hem door zijn locatiescouts is omschreven als “afgelegen en rustig”. Maar al tijdens de eerste draaidag vliegen straaljagers door Gilliams beeld. Net wanneer hij voor het eerst “action” roept, vindt in de streek een NAVO-oefening plaats.

Modderstroom

De volgende dag breekt een hagelstorm los die een deel van het filmmateriaal ruïneert en wat overblijft ook nog eens wegspoelt. Ramp, maar Gilliam is niet het type opgever. De set zal wel opdrogen, zo redeneert hij. Maar dan wordt hoofdrolspeler Jean Rochefort getroffen door een dubbele hernia. De acteur moet naar het ziekenhuis en herstelt weken trager dan verhoopt. Het helpt Gilliam dan ook geen zier vooruit zijn draaischema om te gooien en scènes zonder Rochefort eerst te draaien.

De koppige regisseur Terry Gilliam geeft zijn project niet op. Foto: REUTERS

Door zo veel tegenslag heeft The man who Killed Don Quixote een pak vertraging opgelopen. De kosten stapelen zich op en de verzekeringsmaatschappij verplicht Gilliam zijn tent te sluiten. De enigen die een cent overhouden aan het debacle zijn Keith Fulton en Louis Pepe. Zij draaien over de malheuren van Gilliam de documentaire Lost in la Mancha en die wordt een cultsucces. Het duo werkt momenteel trouwens aan een tweede ‘making of’ waarin naar Gilliams sombere gemoedstoestand zal worden gepeild bij al die miserie.

Nog eens nieuwe namen

De net zo depressieve als koppige Brit wil ondertussen van geen wijken weten en blijft zijn project reanimeren. Jaar na jaar wisselen hoop en ontgoocheling elkaar af. Ook aan klinkende namen die Gilliam aan zijn project weet te koppelen geen gebrek. Robert Duvall, Ewan McGregor en John Hurt passeren de revue, Gilliam kondigt zelfs Gérard Depardieu aan. Vier keer wordt de heropstart in het vooruitzicht gesteld, telkens mislukt het.

In 2015 lijkt het alsnog zoveelste keer, goede keer te worden. Internetstreamer Amazon springt financieel in de dans en John Hurt staat nu op de affiche. Opnieuw slaat het noodlot toe. Hurt krijgt te horen dat hij alvleesklierkanker heeft en haakt af. Opnieuw: geen film.

Ook niet wanneer in 2016 een nieuwe producent, de Portugees Paulo Branco, belooft geld op tafel te leggen en voormalig Monty Python-collega Michael Palin, Adam Driver en Olga Kurylenko aan boord komen. Branco krijgt het budget niet rond en een wanhopige Terry Gilliam verklaart: “De film is niet dood, ik zal dood zijn voor de film er komt.”

Hartaanval

Maar het tij keert. In 2017 raakt Gilliam toch aan centen en kan er zowaar worden gedraaid. Met Driver, Kurylenko en Jonathan Pryce als Don Quichot. Meer zelfs, de film raakt afgewerkt en wordt zowaar door ’s werelds grootste filmfestival opgepikt. Toch doen de kwade geesten nog een ultieme poging om Gilliams feestje te verbrodden. Branco probeert via de rechtbank de vertoning in Cannes tegen te houden omdat hij zichzelf ten onrechte van de aftiteling geschrapt vindt. De rechter geeft hem ongelijk en dus wordt The Man who Killed Don Quixote op 19 mei de slotfilm van Cannes. Hoewel. In een week kan er nog véél gebeuren, zeker bij Terry Gilliam. Bracht hij het vorige weekend niet in het ziekenhuis door met een lichte hartaanval?