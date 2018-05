Acht doden en 38 gewonden bij aanslagen ISIS op kerken

Zeker acht personen zijn zondag om het leven gekomen in de Indonesische stad Surabaya bij verschillende aanslagen op kerken, waaronder een zelfmoordaanslag. 38 anderen raakten gewond. Dat meldt de politie zondag. De aanslagen zijn het werk van een aan terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) gelinkte organisatie.

“Er waren drie aanslagen tegen kerken”, zei politiewoordvoerder Frans Barung Mangera. De drie aanslagen vonden plaats in een tijdspanne van minder dan tien minuten. De eerste gebeurde om 7.30 uur lokale tijd (2.30 uur in België).

Bij de aanslagen kwamen al minstens acht mensen om het leven. Naar ziekenhuizen in de buurt werden 38 gewonde slachtoffers afgevoerd. Hoeveel van hen er ernstig aan toe zijn, is nog niet duidelijk.

Surabaya

Surabaya is de op een na grootste stad van Indonesië. De religieuze onverdraagzaamheid nam er de voorbije jaren toe. Negentig procent van de bevolking is moslim, maar er zijn ook christelijke, boeddhistische en hindoeminderheden.

Zo schakelde de politie in februari een man uit die gewapend met een zwaard een kerk aanviel in Sleman, op het eiland Java, waar op dat moment een mis aan de gang was. Er raakten toen vier personen gewond, onder wie een priester.

ISIS

Een aan terreurmilitie ISIS gelinkte organisatie zit achter de aanslagen, zegt het nationale inlichtingenagentschap. Volgens de woordvoerder van inlichtingenagentschap BIN plande Aman Abdurrahman, een vermoedelijke leider van Jamaah Ansharut Daulah (JAD), al een tijdje aanslagen. Maar eerst zou de politie het doelwit geweest zijn. “Ze wilden politiedoelwitten aanvallen op 11 mei, maar omdat de politie voorbereid was, zochten ze andere doelwitten”, zei woordvoerder Wawan Purwanto aan Metro TV.

Tegen Abdurrahman loopt momenteel een proces in Indonesië voor een aanslag in 2016.

