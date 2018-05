Even een dipje, dan weer zomers

Het wordt zondag zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In het oosten en noordoosten is er zelfs kans op enkele donderslagen. In de namiddag blijft het meestal droog in het westen en het zuidwesten, maar met weinig of geen opklaringen. Het is gevoelig koeler bij maxima van 13 tot 16 graden. ‘s Avonds valt er vooral in het noordoosten soms regen. Zo voorspelt het KMI.