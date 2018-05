Unizo waarschuwt: “Pas op met Bol.com”

De internetwinkel Bol.com laat toe dat kleine zelfstandigen hun producten via haar platform aanbieden. Maar als die producten succesvol zijn, kan Bol.com ze zelf verkopen tegen een lagere prijs. Het aanbod van de kleine zelfstandige wordt dan van de website gehaald. “Wij doen het werk, Bol.com loopt weg met het geld”, zegt Nico Volckeryck, zaakvoerder van de gadgetwinkel FANS.

Nico Volckeryck is voorzitter van zelfstandigenorganisatie Unizo in Antwerpen en baat de gadgetwinkel FANS uit. Klanten kunnen daar bijvoorbeeld standbeelden kopen uit films zoals Lord of the Rings en Star Wars. “Wij verkopen ze in onze winkel en via onze eigen webshop, maar ook via Bol.com”, zegt Nico Volckeryck. “Tot mijn grote verbazing bleek dat enkele van onze producten plots van Bol.com waren verdwenen, en dat de internetwinkel ze zelf begon te verkopen, tegen een lagere prijs.”

FANS had bijvoorbeeld een beeld van Mad Max Rick uit de Amerikaanse animatieserie Rick and Morty via Bol.com te koop gezet voor 34 euro. “Dat werd er zonder enige mededeling afgehaald. De site verkoopt het nu zelf voor 24,78 euro. Wij hebben tijd gestoken in marktonderzoek en in het presenteren van onze producten op het internet. Wij zijn de kabouters die het werk doen en zij lopen met het geld weg.”

Onredelijke prijzen

Bol.com bevestigt het incident. “Het komt soms voor dat een partner op onze website een prijs aanrekent die zo ver boven de marktprijs ligt, dat we dat als onredelijk beschouwen”, zegt Roos Franssen, woordvoerster van Bol.com. “In dat geval zetten we het artikel offline en informeren we de betreffende aanbieder. Dat hebben we ook met FANS gedaan.”

Waarom biedt Bol.com het product dan ineens zelf aan? “Het kan voorkomen dat we al in gesprek zijn met een leverancier”, zegt Franssen.

Mag Bol.com de foto’s en de teksten van andere handelaars dan zomaar gebruiken? “Ja”, klinkt het. “In de voorwaarden staat dat de foto’s en de teksten niet-exclusief zijn. We hebben per ongeluk wel het logo van FANS laten staan. Dat was een foutje.”

Andere platformen

De nationale afdeling van Unizo waarschuwt handelaars. “Als je producten via Bol.com verkoopt, geef je commerciële informatie aan een concurrent”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Bol.com ziet dan welke van jouw producten populair zijn en kan beslissen om die zelf te verkopen. Daarom raden we handelaars aan om hun producten via Store-square in de markt te zetten. Dat is ook een extern platform, maar Storesquare verkoopt zelf geen producten.”