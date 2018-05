Neef van Golden State Killer: “Op zijn tiende zag hij hoe twee mannen zijn zusje verkrachtten”

Toen hij nog geen 10 jaar oud was, zag Joseph James DeAngelo, de vermoedelijke Golden State Killer, hoe zijn 7-jarig zusje verkracht werd door twee mannen. “Misschien is dat wel de reden waarom hij die moorden gepleegd heeft”, zegt zijn neef Jesse Ryland (35) bij Buzzfeed.

De ‘Golden State Killer’ wordt verantwoordelijk geacht voor minstens twaalf moorden en meer dan vijftig verkrachtingen over een periode van tien jaar in de jaren zeventig en tachtig in tien verschillende regio’s van de staat Californië. Na een decennialange speurtocht is de politie er vorige maand in geslaagd om Joseph James DeAngelo, die in een rustige buitenwijk van Sacramento woont, aan te duiden als de seriemoordenaar. Tegen hem loopt nu een waslijst aan aanklachten.

De vraag die heel de VS en bij uitbreiding de wereld in de ban houdt, is wat de 72-jarige DeAngelo bezielde toen hij het veelvoud aan moorden en verkrachtingen pleegde. Ook de familie van de verdachte weet het niet, al kwam Jesse Ryland (35), de zoon van zijn zus Constance, zaterdag met een opvallende getuigenis.

“Toen hij 9 of 10 jaar oud was, was hij met zijn zus Constance (7) aan het spelen in een verlaten luchtmachtbasis in Duitsland”, aldus Ryland bij Buzzfeed News, “toen twee mannen binnenkwamen. Zij verkrachtten haar voor zijn ogen.” Ryland hoorde het verhaal op het sterfbed van zijn moeder, die vorig jaar overleed aan kanker. “Het is gek voor een kind om zoiets te zien. Misschien was dat wel het begin van de waanzin bij Joe.”

Verkrachting

Een gebeurtenis als die waarover Ryland het heeft, kan wel degelijk de aanleiding zijn voor een persoon om een wraakfantasie te ontwikkelen en die uit te voeren, zegt Ann Wolbert Burgess, professor Psychiatrie in Boston College die voor de FBI de achtergronden van seriemoordenaars heeft onderzocht.

“Natuurlijk is het een significante gebeurtenis”, aldus Burgess. “Het kan de kiem zijn van zijn fantasie. Het is vermoedelijk iets wat hij in zijn achterhoofd heeft gehouden toen hij de daden pleegde.”

Paul Holes, een gepensioneerde speurder die 24 jaar achter de Golden State Killer aanzat, beaamt dat je zus verkracht zien worden je kan tekenen voor het leven. “Hoe meer we te weten komen over hem en zijn kindertijd, hoe beter we zullen begrijpen hoe getuigen zijn van zoiets bijgedragen heeft bij het worden van de mens die hij was”, aldus Holes.

Jeugd

Van de jeugd van DeAngelo is niet veel geweten, al deed Ryland ook daar een boekje over open. “Joe en zijn drie broers en zussen groeiden op in een huishouden waar hun vader hun moeder misbruikte. Ook minstens een van de kinderen werd misbruikt. Haar moeder sloeg mijn moeder voortdurend. Soms deed mijn moeder twee broeken over elkaar aan om de klappen te verzachten. Ik ben er vrij zeker van dat ze allemaal op die manier misbruikt werden.”