Bende van Nijvel-slachtoffers: “Ik zie geen enkele andere piste. Alles klopt”

Verschillende slachtoffers van de Bende van Nijvel zijn blij dat de speurders zich opnieuw over de rol van het extreemrechtse Westland New Post (WNP) buigen. Afgelopen week klapte een ex-lid van de organisatie uit de biecht over de trainingsmethodes. “We zijn er zeker van: dit is het juiste spoor”

Diederik en Nathalie Palsterman hun vader Jan werd doodgeschoten bij de laatste Bende van Nijvel-overval in Aalst op 9 november 1985.

“Het stemt mij tevreden dat dit spoor naar Westland New Post opnieuw wordt opgepikt, en dat het niet in de vergeethoek zal belanden”, zegt Diederik Palstermans. Hij was elf jaar toen de Bende van Nijvel zijn vader Jan doodde. “Ik geloof in de piste rond Westland New Post. Ik geloof dat de antwoorden daar te vinden zijn. Ik zie geen enkele andere piste waarbij alles blijkt te kloppen.”

Nochtans werd in de jaren 80 al onderzocht of de leden van WNP en de Bende dezelfde waren. In 2014 volgde een reeks huiszoekingen, zonder resultaat. Maar de getuige die nu naar voren is getreden, is een ex-lid van WNP die uit de biecht klapt. Hij zegt dat de methodes die de bende gebruikte, dezelfde waren als deze die bij WNP werden aangeleerd.

Namen in het dossier

Ook David Van de Steen, die in de Delhaize in Aalst zag hoe zijn ouders en zus werden doodgeschoten, gelooft dat de antwoorden bij WNP moeten worden gezocht. Zijn advocaat Jef Vermassen verklaarde in oktober vorig jaar nog dat volgens hem “de namen van de Bende-leden in het dossier staan”. Dat ging toen over Libert, gaf Vermassen gisteren aan. “Al vijf jaar ben ik ervan overtuigd dat WNP de juiste piste is”, zegt Van de Steen. “Dat was een privémilitie. Libert is al verschillende keren opgepakt, maar wordt telkens opnieuw meteen weer vrijgelaten. Dat klopt niet. Die man moet veel weten.”

David Van de Steen zag in de Delhaize in Aalst hoe zijn ouders en zus werden doodgeschoten.

Dat Libert nu aangewezen wordt als lid van de Bende, pleit die andere Reus – Christian Bonkoffsky – trouwens niet vrij. “De ene sluit de andere niet uit”, zegt Van de Steen. “Er waren bij de aanslagen verschillende mensen die de Reus speelden. Waarschijnlijk waren er meerdere mannen die op elkaar leken en met dezelfde bril en kleren optraden.”

Niet alle nabestaanden zijn enthousiast. “WNP is een mogelijke piste, maar die is in het verleden al herhaaldelijk onderzocht”, merkt advocaat Peter Callebaut op, die een groep nabestaanden bijstaat. “Als er nu geen harde bewijzen of bekentenissen naar boven komen, dan wordt dit tijdsverlies. Volgens mij zitten ze hiermee verkeerd.”

Spijtoptant

De getuige die afgelopen week ondervraagd werd door de Bende-speurders, hoopt dat nog andere WNP-leden zijn voorbeeld zullen volgen, en ook naar het gerecht zullen stappen. “Dat er een spijtoptant zou opstaan, dat zou het beste zijn”, zegt Diederik Palstermans. “Het kan nu. Zodat wij, de slachtoffers, eindelijk eens antwoorden zouden krijgen, en dat dit alles voor ons nu eindelijk eens zou kunnen stoppen.”