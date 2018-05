Schokkende beelden: voetgangers vluchten voor gewapende man die mensen neerstak in Parijs

Een gewapende man heeft in Parijs vijf mensen lukraak neergestoken. Bij die aanslag viel één dode, de dader werd doodgeschoten door de politie. Op beelden is te zien hoe heel wat voetgangers lopen voor hun leven nadat de dader met de steekpartij begon.

Op de beelden, gemaakt vanuit een hotelkamer, zie je hoe een persoon gewond op de grond ligt en voorbijgangers in paniek weglopen van de plaats. Ze lopen voor hun leven, goed wetende dat de gewapende dader nog in de buurt is.

LEES MEER. Terreurdaad in Parijs: twintiger steekt vijf mensen neer met mes, één slachtoffer overleden

De steekpartij deed zich zaterdagavond voor in het tweede district, in de buurt van de opera en dichtbij metrostation Quatre Septembre. De man begon er lukraak voorbijgangers neer te steken met een mes. Daarbij kwam een 29-jarige voorbijganger om het leven en raakten vier andere mensen gewond.

De dader, een 21-jarige Fransman die geboren werd in Tsjetsjenië, kon uiteindelijk overmeesterd en doodgeschoten worden door de politie van Parijs. Het is nog niet duidelijk wat de man precies bezielde. Zijn ouders zijn zondag wel opgepakt voor verhoor.