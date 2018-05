Hij wurgde hen, had seks met hen en kookte hun lichaam: de meest beruchte Britse seriemoordenaar is niet meer

Dennis Nilsen is op 72-jarige leeftijd overleden. De Brit is wellicht de meest beruchte seriemoordenaar over het Kanaal: hij zat een levenslange celstraf uit voor de moord op vijftien homoseksuele mannen. Zijn bijnaam was ‘The Kindly Killer’, omdat hij volgens hemzelf op een humane wijze doodde. De feiten spreken dat tegen.

In de jaren 70 groeide Dennis Nilsen, een politieagent met een verleden als slager, uit tot een van de meest beruchte en gehate seriemoordenaars aller tijden. Dat had alles te maken met de manier waarop hij 15 homoseksuele mannen om het leven bracht. Zijn bijnaam was ‘The Kindly Killer’, omdat hij zelf vond dat hij doodde op een humane manier, maar lees even verder en u zal begrijpen dat hij die bijnaam niet echt verdiende.

De werkwijze van Nilsen was de volgende: hij lokte zijn slachtoffers mee naar zijn appartement in Londen en wurgde en verdronk hen daar. Vervolgens waste hij hun lichaam, deed hen propere kleren aan en stockeerde hun lichamen enkele maanden onder zijn plankenvloer. Nilsen vond dat laatste de ideale manier om zijn slachtoffers dicht bij hem te hebben, om niet meer de eenzaat te zijn die hij altijd geweest was. Het gaf hem ook macht en autoriteit, iets waar hij voordien alleen maar van kon dromen.

Stank

Omdat de stank van de lichamen te erg werd en hij bovendien niet genoeg plaats had onder die plankenvloer, besloot hij de lijken in stukken te snijden en ze te begraven in zijn tuin. Dat deed hij niet zomaar: hij maakte er een begraafplaats van, waardoor de "fysieke nabijheid en de spirituele verbintenis” - zijn woorden - met zijn slachtoffers behouden bleef.

De verhuis naar een nieuw appartement dwong hem ertoe om een nieuwe manier te vinden om zich te ontdoen van de lichamen. Hij begon de menselijke resten door het toilet te spoelen. Toen de leidingen na enige tijd blokkeerden en de loodgieter zag wat er aan de hand was, alarmeerde die de politie. Nilsen werd opgepakt op 9 februari 1983, en zo werden mogelijk veel andere mensenlevens gered.

Overleden

Voor de moorden werd Nilsen veroordeeld tot een levenslange celstraf. De voorbije 35 jaar bracht hij dan ook in de gevangenis door, tot hij zondag overleed door complicaties na een spoedoperatie aan zijn pijnlijke maag.

“Er heeft niemand een traan om hem gelaten”, vertelde een bron aan The Sun.

Pijn

In een geheime biografie,die The Sun kon inkijken, had Nilsen geschreven dat hij wist dat hij zou sterven net zoals elk van zijn slachtoffers. “Ik verdien het om dezelfde pijn te ervaren als mijn slachtoffers. Alleen zo zal de score gelijk zijn en kom ik op het punt waarop ik vergeving krijg en vrij zal zijn van schuld.”