Anderlecht gaat Europese topploegen achterna en onthult “koraalkleurig” shirt voor volgend seizoen

Anderlecht heeft zijn nieuwe uitshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. De Brusselse club kiest voor een oranje kleur op verplaatsing, al noemt de club het zelf een koraalkleur. Anderlecht zal zondag op bezoek bij Gent al aantreden in het nieuwe shirt.

Paars-wit koosde voorbije seizoenen vaker voor een opvallend uitshirt. Zo trad de Belgische recordkampioen al aan in het limoengroen en het roze. Dit seizoen speelde het op verplaatsing in het grijs. Volgend seizoen wordt dat dus een oranje variant.

RSC Anderlecht en adidas presenteren het officiële uittenue voor 2018-2019. De koraalkleur met witte accenten speelt in op de huidige modetrend van pastelkleuren. Daarbij is gebruik gemaakt van gerecycled polyester met grafische print, wat het shirt helemaal van nu maakt. De ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck zal vandaag, in de uitwedstrijd tegen Gent, voor het eerst aantreden in het nieuwe tenue. Fans kunnen de nieuwe collectie vanaf vandaag verkrijgen via de webshop. Vanaf 15 mei is de nieuwe Away-collectie ook verkrijgbaar in de Fan Shop.

Eerder maakten verschillende Europese topploegen al hun nieuwe outfit bekend. Zo onthulden PSG, Chelsea, Bayern München, AS Roma, Manchester United en Liverpool al hun shirt voor het seizoen 2018/2019.

