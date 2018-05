Brussels Airlines vond al voor 50.000 reizigers een oplossing: “Kom maandag niet naar de luchthaven”

Voor 50.000 van de 63.000 reizigers die getroffen zijn door de pilotenstaking bij Brussels Airlines, is een oplossing gevonden. “We doen er alles aan om ook de andere reizigers te bereiken”, zegt woordvoerster Kim Daenen, die iedereen aanraadt om niet naar de luchthaven te komen maandag.

Uit onvrede met hun verloning en een gebrek aan respect leggen de piloten van Brussels Airlines maandag en woensdag het werk neer, zo lieten ze zaterdag nog eens blijken met een open brief. Daardoor worden meer dan 400 vluchten geschrapt, en dus moest de vliegtuigmaatschappij op zoek naar een oplossing voor de 63.000 getroffen reizigers. Die kregen de keuze: hun ticket volledig laten terugbetalen of hun vlucht laten omboeken.

Dat is intussen al gebeurd voor 50.000 van de 63.000 reizigers, zegt Brussels Airlines-woordvoerster Kim Daenen zondag. “We hebben vijf callcenters geopend die maximaal bevolkt zijn om alle mensen te kunnen bereiken. Ook onze partners, reisagentschappen als Neckermann bijvoorbeeld, helpen ons daarbij en daar zijn we heel dankbaar voor. We hebben al een heel pak mensen bereikt, maar nog niet iedereen. Het kan natuurlijk ook dat veel mensen al op eigen houtje een oplossing gevonden hebben.”

Daenen benadrukt dat het geen zin heeft om maandag naar de luchthaven af te zakken. “De callcenters zijn ervoor, dus het is veel beter om te bellen. Het heeft geen zin om hier in een lange rij te gaan staan, dat omboeken duurt wel even.”