Waarom Club Brugge blij is dat het Eurovisiesongfestival gisteren plaatsvond en Israël won

Club Brugge kan later vandaag kampioen spelen op het veld van Standard. Makkelijk zal dat niet worden, want de Rouches pakten in Play-off 1 al 19 op 24. Maar één opvallende feitje maakt dat de sterren toch niet ongunstig staan voor blauw-zwart, en dat heeft alles te maken met het Eurosongfestival.

Twee jaar geleden schitterde Laura Tesoro op 14 mei voor ons land in Stockholm, waar ze 10e werd op het Eurosongfestival. Daags nadien pakte Club Brugge zijn eerste landstitel in maar liefst elf jaar.

Twee jaar later kan net hetzelfde voorvallen. Gisteren behaalde Israël de overwinning op het Eurovisiesongfestival in Lissabon. En laat daags nadien de mogelijke titelmatch van Club Brugge op de agenda staan…

Wist-je-datje van de avond: de laatste keer dat #ClubBrugge kampioen werd, was daags na #Eurovision. What's the pressure! — Jarno Bertho (@JarnoBertho) 12 mei 2018

En de link tussen het Eurovisiesongfestival en Club Brugge gaat nog verder, vooral als Israël wint. Dat gebeurde ook al in 1978 en 1998. Kan u al raden wie er toen landskampioen werd? Inderdaad, Club Brugge. Tussen die twee titels van Club en zeges van Israël zat exact 20 jaar. En laten we nu net 20 jaar na de laatste dubbel Club-Israël zijn. Geen twee zonder drie? We weten het tegen 20u vanavond.

