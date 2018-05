Etienne Schouppe scherp voor piloten Brussels Airlines: “Ze brengen de jobs van andere mensen in gevaar”

“De piloten spelen met vuur. Ze riskeren hun job niet, maar brengen die van het ander personeel in gevaar”. Dat vindt oud-staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in een reactie op de nakende staking van de piloten van Brussels Airlines. “De piloten moeten solidariteit opbrengen met de rest van het personeel”, zei hij zondag in De Zevende Dag (Eén).