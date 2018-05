Wie anders? Salah wint nog maar eens een individuele prijs en is ‘Premier League Speler van het Seizoen’

Mo Salah kende een droomseizoen in zijn eerste jaar bij Liverpool. De Egyptenaar scoorde in 50 officiële wedstrijden maar liefst 41 keer, waarvan 31 in de Premier League. Salah werd door een expertenpanel, de aanvoerders van alle Engelse eersteklassers en het publiek verkozen tot de beste speler van de Premier League. Eerder werd de aanvaller van Liverpool al door zijn collega’s en de schrijvende pers verkozen.

Salah is de eerste Afrikaan die meer dan 30 doelpunten maakte in één seizoen in Engeland en ook de enige voetballer die in één seizoen drie keer Speler van de Maand was in Premier League Speler.

De Egyptenaar kan ook de kroon op het werk zetten met Liverpool. Op 26 mei speelt het de finale van de Champions League tegen Real Madrid, dat de vorige twee edities won.