Ze serveerde haar gegrilde lief op een barbecue: is deze seriemoordenaar nog erger dan we tot nu dachten?

Levenslang voor de moord op haar lief en 65 jaar cel voor de dood van haar echtgenoot. Door die twee eerdere veroordelingen zou Kelly Cochran (35) de gevangenis sowieso nooit meer verlaten. Maar een nieuwe documentaire brengt nu aan het licht dat de Amerikaanse vrouw wel eens veel meer op haar kerfstok zou kunnen hebben. Mogelijk is ze een van de ergste vrouwelijke seriemoordenaars ooit.

Het verhaal van de Amerikaanse was al behoorlijk spectaculair. De vrouw, afkomstig uit het Amerikaanse Lake County, was aanvankelijk een erg goede echtgenote voor haar man Jason. Ze waren twee handen op één buik, vertelde ze enkele jaren geleden, en maakten elkaars zinnen af. Ze omschreef hen als soulmates.

Maar langzaam maar zeker groeiden ze uit elkaar, met verbale agressie en fysieke dreigementen als gevolg. Het dreef Kelly in de armen en bedden van andere mannen, denkende dat haar man van niets wist. Toen ze in 2014 haar minnaar Chris Regan meenam naar haar huis in Michigan, dacht ze alleen tijd met hem te kunnen doorbrengen. Helaas was haar gewapende echtgenoot thuis, en maakte die met een welgemikt schot een einde aan het leven van de 51-jarige minnaar van zijn vrouw. Ze sneden hem vervolgens in stukken, staken die in vuilniszakken en dumpten die in een bos.

Pact

De moord was logisch, vond haar man, want volgens hem hadden ze op hun huwelijksnacht een pact gesloten. Als een van de twee ooit ontrouw zou zijn, zouden ze samen de minnaar of minnares vermoorden. “Ik dacht dat het een grap was”, zei Kelly in de rechtbank toen ze twee jaar later terechtstond voor de moord op haar echtgenoot. Ze had hem een overdosis heroïne gegeven en vervolgens verstikt door haar handen op en rond zijn nek en neus te duwen. Uit wraak voor wat er met Regan gebeurd was, zei ze toen ze de moord bekende.

Voor de moord op Regan werd Kelly Cochran tot levenslang veroordeeld, de moord op haar man deed daar nog eens 65 jaar bij.

Nieuwe elementen

De intrigerende zaak wekte ook de interesse van documentairemakers. In een film die binnenkort te zien is op International Discovery, spraken de makers met de speurders die de zaak onderzocht hebben en vrienden en familieleden van de vrouw. Daaruit komen nu heel wat nieuwe elementen naar buiten.

Een voorbeeld: de broer van Kelly Cochran suggereert dat zijn zus de lichaamsdelen van haar minnaar in 2014 niet in het bos gedumpt zou hebben. Volgens hem heeft ze die gegrild op de barbecue en vervolgens geserveerd aan mensen die bij haar kwamen eten. Gruwelijk.

Maar er is nog veel meer. Zo wordt de vrouw in de documentaire gelinkt aan nog negen andere moorden in Michigan, Indiana, Tennessee en Minnesota. Opnieuw is haar broer, Colton Gaboyan, diegene die met de verdachtmakingen komt. Uit de documentaire blijkt niet om wie het gaat.

Als de beweringen van haar broer kloppen, zou Kelly Cochran een van de ergste vrouwelijke seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis zijn.