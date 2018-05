Scheidsrechtersbaas Verbist reageert op alle heisa: “We hebben de VAR misschien te snel ingevoerd”

Al heel het seizoen is er veel te doen over de videoref. Wie voor het seizoen dacht dat er geen discutabele fases meer zouden zijn, was er al snel aan voor de moeite. De voorbije weken bereikte de discussie rond de VAR een nieuw hoogtepunt. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist gaf zondag in De Zevende Dag aan dat er veel verbeterpunten zijn.

Eén van de kritieken die vaak te horen is, is het gebrek aan consequentie. “Iedereen heeft in principe dezelfde instructies gekregen. De mensen die videoscheidsrechter zijn, weten wat ze moeten doen. Zij krijgen instructies en worden gebrieft. Als je die goal van Diaby op Anderlecht - terecht overigens - afkeurt voor buitenspel, dan had je dat bij die goal van Teodorczyk op Brugge ook moeten doen”, aldus Verbist.

Verder is er ook het begrip ‘clear error’, waarbij de VAR mag tussenkomen. “Wat voor de ene ’clear” is, is dat voor de andere niet”, stelt analist Vandenbempt vast. “Daar is ’clear and obvious‘ bij gekomen. Maar de fout van Selahi op Morioka (tijdens Anderlecht-Standard, nvdr.) was voor mij ook obvious.”

Verbist: “Ik communiceer elke week over videoref”

Clubs klagen daarnaast over een gebrek aan communicatie van de bond uit, maar daar is Verbist het niet mee eens. “Ik communiceer elke week via de website van de voetbalbond. Daar licht ik alle fases toe waarbij de videoref is tussengekomen. Moeten we dan nog meer communiceren?”

Foto: BELGA

Volgens analist Peter Vandenbempt stellen ze zich van bovenaf vragen over hoe er in België wordt omgegaan met de videoref. “De mensen die internationaal mee bezig zijn, hebben de indruk dat zij die het in België moeten toepassen, het protocol te weinig kennen. Ze komen te weinig beslagen op het ijs, er is onvoldoende coaching.”

Verbist is echter van mening dat de ingezette mensen voldoende gekwalificeerd zijn. “Er werd gevraagd naar scheidsrechters die op hoogste niveau gefloten hadden. Dat is bij ons zo. Ze zijn niet meer actief, maar dat is volgens mij geen probleem. Maar goed, we gaan in België ook beginnen met actieve profs. Onze zes semi-profs gaan we opleiden als VAR en die zullen volgend seizoen ook in het busje zitten. Maar bijvoorbeeld in Duitsland gaan ze nu ook scheidsrechters uit tweede klasse nemen omdat het niet meer te behelpen is. Er zijn gewoon te weinig kandidaten.”

Te snel ingevoerd?

Hier en daar wordt al eens geopperd dat de videoref terug moet afgeschaft worden. Anderen hameren er dan weer op dat er snel werk moet gemaakt worden van verbeterpunten. Is de VAR er te snel gekomen, als er nog zoveel werk aan is? “Er is vanuit de Pro League gevraagd om het systeem in te voeren. Zij wilden het systeem testen in 48 matchen over heel de competitie. Ik vond dat vreemd, maar we hebben het zo gedaan. Misschien hebben we het inderdaad wel te snel ingevoerd. In Engeland zijn ze na een paar fouten meteen gestopt, ze willen het pas terug invoeren als het op punt staat. Hadden we dat hier ook moeten doen? Op een bepaald kan je niet meer terug.”

Na het seizoen zal er nog geëvalueerd worden, stelt Verbist. “We gaan kijken wat er beter kan en moet. Ik sta nog steeds achter het systeem, absoluut. Maar ik was de laatste weken niet gelukkig. Ik ben een paar jaar ouder geworden. Absoluut.”