Amerikaanse delegatie met Ivanka Trump aangekomen in Jeruzalem voor opening ambassade

Een dag voor de feestelijke opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem is een grote delegatie uit de Verenigde Staten met onder meer Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner aangekomen in Israël.

De Verenigde Staten openen maandag, op de 70ste verjaardag van de stichting van Israël, de nieuwe ambassade in Jeruzalem. De verhuis vanuit Tel Aviv vloeit voort uit de controversiële beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

De Israëlische regering is bijzonder tevreden met het manoeuvre van de voornaamste bondgenoot. “Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van ons volk, en enkel van ons volk”, zo triomfeerde premier Benjamin Netanyahu zondag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Burgemeester Nir Barkat had het zelfs over “een stap die niets minder betekent dan de schepping van een nieuwe wereldorde”.

Zondag vindt in Jeruzalem al een grote parade in de Oude Stad plaats om de 51ste verjaardag van de inname van Oost-Jeruzalem te vieren. Israël veroverde tijdens de zogenaamde Zesdaagse Oorlog van 1967 onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Later annexeerde Israël die gebieden, een stap die nooit internationaal erkend werd.

De verhuis van de Amerikaanse ambassade zet echter kwaad bloed bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat aanzien. Naar verwachting zullen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever maandag massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de opening van de Amerikaanse ambassade.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS