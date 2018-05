Dreigingsniveau in ons land niet aangepast na aanslag Parijs

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is er bij de mesaanval in Parijs “op het eerste gezicht geen link met ons land”. Dat verklaarde hij zondagmiddag in het VTM NIEUWS. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD heeft beslist om het terreurniveau niet aan te passen, zo voegde hij eraan toe.

Jambon gaf aan dat hij persoonlijk geen contact heeft gehad met zijn Franse collega, maar dat de betrokken diensten wel met elkaar in contact staan, onder meer via de verbindingsofficier. “Ze wisselen informatie uit, maar op het eerste gezicht is er geen link met ons land en dus gaan we het dreigingsniveau niet aanpassen”, aldus de minister.

Zaterdagavond begon in Parijs een 21-jarige Fransman van Tsjetsjeense afkomst lukraak mensen neer te steken. Daarbij vielen één dode en vier gewonden. De man zelf werd doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door ISIS.

