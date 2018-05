Nieuwe tegenslag voor Tunesië: spits Taha Yassine Khenissi onzeker voor WK

De Tunesische aanvaller Taha Yassine Khenissi (26 caps, 5 goals) is onzeker voor het WK in Rusland. Dat meldt het Tunesische persagentschap TAP. De 26-jarige Khenissi sukkelt met een spierblessure. Tunesië is op het WK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G.

“Een MRI-scan heeft een spierletsel aangetoond bij Khenissi. De aanvaller zal gedurende 21 dagen een revalidatieschema opvolgen en daarna zal een nieuwe controle uitsluitsel geven over de evolutie van de blessure”, meldt zijn club Espérance Tunis op zijn website.

Khenissi blesseerde zich donderdag op de laatste speeldag van de Tunesische competitie tegen JS Kairouan (2-2). Espérance Tunis was toen wel al zeker van de landstitel.

De blessure is een nieuwe domper voor bondscoach Nabil Maâlouf, nadat middenvelder Youssef Msakni van het Qatarese Al Duhail Sports Club al was uitgevallen met een zware knieblessure en daardoor zes maanden aan de kant staat. Eventuele vervangers voor Khenisssi zijn Zulte Waregem-spits Hamdi Harbaoui of Ahmed Akaichi, die zaterdag nog de beker van Saoedi-Arabië won met Ittihad FC.

Nabil Maâlouf maakt maandag zijn voorselectie met 35 spelers bekend. Het WK start voor de Tunesiërs op 18 juni. Dan nemen ze het in groep G op tegen Engeland. Vervolgens treffen ze de Rode Duivels op 23 juni en Panama op 28 juni.