Duo pleegt gewapende overval op nachtwinkel

Anzegem - De nachtwinkel in het West-Vlaamse Anzegem is zaterdagavond door twee gewapende mannen overvallen. De daders maakten de inhoud van de kassa buit en zijn spoorloos. Dat meldt het parket van Ieper/Kortrijk.

De gewapende overval werd zaterdagavond rond 23.30 uur gepleegd. De uitbater werd bedreigd met een wapen. Ze losten een waarschuwingsschot, zei hij bij Focus WTV, waarna ze vluchtten met motorfietsen. De overvallers namen de inhoud van de kassa mee, met daarin ongeveer 2.000 euro.

De politie is een onderzoek gestart, aldus het parket, en bekijkt nu of er camerabeelden zijn die kunnen helpen. Er is ook een buurtonderzoek bezig.