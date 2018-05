Zlatan is dan wel de grootste ster van de Major League Soccer, met zijn loon haalt hij niet eens de top 25

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is steeds vaker een toevluchtsoord voor vedetten op hun retour. Vroeger was Qatar the place to be, tegenwoordig steken de heren voetballers liever de Atlatische Oceaan over. Zo lopen onder meer Zlatan Ibrahimovic en Bastian Schweinsteiger rond op de Amerikaanse voetbalvelden. Gek genoeg zijn zij niet de best verdienende spelers in de MLS, waar de lonen door het systeem met de ‘salary cap’ sowieso veel lager liggen dan in bijvoorbeeld China. Terwijl ‘Schweini’ net de top drie niet haalt, valt Zlatan zelfs uit de top 25.

Met veel bombarie stelde LA Galaxy in maart Zlatan Ibrahimovic voor. de Zweed liet zijn contract ontbinden bij Manchester United. Hij trok zo gratis naar LA Galaxy, maar qua loon heeft hij serieus ingeleverd. Wie dacht dat LA Galaxy een monsterloon had klaarliggen voor de Zweed is eraan voor de moeite. Zlatan verdiende ‘amper’ 1,3 miljoen euro bij de ex-club van Jelle Van Damme. Daarmee hoort hij niet eens bij de beste 25 verdienende spelers in de competitie. Toch bizar, voor iemand met het statuut van Zlatan.

Foto: AFP

Ibrahimovic is niet de enige ster van LA Galaxy die verrassend weinig verdient. Ook Ashley Cole behoort niet tot de grootverdieners van de MLS. De vleugelverdediger, vroeger wel eens spottend ‘Cashley’ genoemd, moet zich tevredenstellen met €604.900 op jaarbasis. Grootverdiener in het StubHub Center is de Mexicaan Giovani dos Santos, met 5 miljoen euro. Ook zijn broer Jonathan dos Santos doet met 1.7 miljoen euro per jaar beter dan Cole en Zlatan.

Top vijf

De top vijf van grootverdieners wordt ingezet met David Villa, ex-speler van Barcelona, Valencia en Atlético Madrid. De Spanjaard strijkt in dienst van New York City per jaar 4,7 miljoen euro op. Voormalig aanvoerder van Bayern München Bastian Schweinsteiger bezet de vierde plaats, Chicago Fire had 5,1 miljoen euro per jaar veil om de Duitser te verleiden.

De derde plek gaat naar Giovanni Dos Santos (LA Galaxy), terwijl Carlos Vela bij de buren van Los Angeles FC nog net iets meer verdient. De Mexicaanse ploegmaat van Laurent Ciman krijgt met 5,2 miljoen euro per jaar het op één na hoogste loon van de MLS. Hij werd afgelopen winter weggehaald bij Real Sociedad, de club van Adnan Januzaj.

Da Foto: Photo News

De absolute grootverdiener is Sebastian Giovinco, die voor het Canadese Toronto FC uitkomt. Daar is ’The Atomic Ant’ ploegmaat van Victor Vazquez (ex-Club Brugge). Met Toronto pakte Giovinco vorig seizoen de titel. De Italiaanse aanvaller maakte drie jaar geleden, op 28-jarige leeftijd, al de overstap naar de MLS. Daar is hij een echte sensatie, in 119 duels voor de club scoorde hij 71 keer en gaf hij 43 assists. In het verleden speelde Giovinco in de Serie A voor Juventus, Empoli en Parma. De 23-voudige international verdient bij Toronto €5.9 per jaar.

Top 5:

1. Sebastian Giovinco (Toronto FC/€5.9 miljoen)

2. Carlos Vela (€5,2 miljoen)

3. Giovanni Dos Santos (€5 miljoen)

4. Bastian Schweinsteiger (€4,9 miljoen)

5. David Villa (€4,7 miljoen)