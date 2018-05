Vlaamse bedrijven kijken Vietnamese tijger in de ogen

Een Vlaamse economische missie, onder leiding van minister-president Geert Bourgeois, doet deze week Vietnam aan. Het Zuidoost-Aziatische land geldt als één van de sterkst groeiende economische tijgers in de regio.

In totaal vlogen 66 bedrijven en organisaties uit Vlaanderen naar Vietnam. De ruime belangstelling voor de handelsmissie, georganiseerd door Flanders Investment & Trade, getuigt volgens Bourgeois van het toenemend belang van het land als belangrijke Aziatische handelspartner. “Dit is dan ook hét moment om hier in Vietnam te zijn”, verzekerde de Vlaamse regeringsleider zondag vanuit Hanoi.

Minder dan 3% arm

Foto: KHAM

De cijfers die de socialistische republiek kan voorleggen, zijn dan ook indrukwekkend. Met een economische groei van zes à zeven procent is het een topper in de regio. Dat is een immense prestatie, getuigt Wouter Vanhees, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Vietnam. “In 1986 was het één van de armste landen ter wereld. Nu is minder dan drie procent van de bevolking arm. Het land heeft het economisch momentum mee”.

Een belangrijke motor van dat economisch wonder zijn de vele buitenlandse investeringen. De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung, bijvoorbeeld, is hier sinds 2009 gestart met productie. In nog geen tien jaar tijd is Vietnam uitgegroeid tot de belangrijkste hub wereldwijd voor Samsung, op thuisland Zuid-Korea na. De buitenlandse miljardeninvesteringen zorgen voor een enorme export vanuit Vietnam.

Handelsakkoorden

De Vietnamese groeispurt leidt tot een steeds groeiende middenklasse. Van de meer dan negentig miljoen inwoners zal er tegen 2022 een derde als ‘middenklasse’ bestempeld kunnen worden. Allemaal consumenten dus, die geld willen uitgeven aan bijvoorbeeld kwaliteitsvolle voeding. “Het is land met veel opportuniteiten, in domeinen waar Vlaanderen sterk in staat, bijvoorbeeld voeding, maar ook machinebouw, infrastructuur of diensten”, schetste Bourgeois zondag de kansen voor de deelnemende bedrijven.

Foto: EPA-EFE

Vietnam grossiert ook in handelsakkoorden. Zo is er een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie in de maak. “Hopelijk wordt het dit jaar nog getekend”, aldus Bourgeois. De verlaagde importtarieven moeten de handel nog een extra impuls geven. Een miljard euro export vanuit Vlaanderen - vandaag nog een kleine 500 miljoen euro - moet binnen de drie jaar in het bereik liggen, schat de minister-president.

Toch staat het land voor heel wat uitdagingen, vertelt Vanhees. Zo is er geen echte private sector, maar is de economie in handen van grote en vooral logge overheidsbedrijven. Corruptie is er nog steeds wijdverspreid. “Bovendien is de situatie van het leefmilieu hier erbarmelijk en is er veel waterschaarste”. Dat zorgt dan weer voor opportuniteiten voor de Vlaamse bedrijven. Naast voeding ligt de focus van de missie immers onder meer op milieutechnologie, verstedelijking en maritieme ontwikkeling.