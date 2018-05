Karen Damen neemt afscheid van Esten (8): “Rust zacht, dappere held”

De achtjarige Esten die aan de zeldzame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte X-ALD leed, is overleden. De jongen uit Leuven onderging loodzware behandelingen en streed dapper voor zijn leven. Onder meer zangeres Karen Damen zette haar schouders onder Esten vzw, nu meldt ze zelf - via Instagram - dat haar kleine vriend de strijd verloren heeft.

Esten is het zoontje van Eddy Vandezande en Evelien Winnen en groeide op als een gewone, erg vrolijke jongen. Tot het noodlot toesloeg in 2017: na herhaaldelijke klachten van felle hoofdpijn en braken, stelde de artsen bij hem X-ALD vast. Een stofwisselingsziekte die de hersenen doet afsterven en tegelijk ook de bijnier aantast, en dat door een tekort aan een bepaald soort eiwit. Het is een zeldzame genetische afwijking op het X-chromosoom. Het verdict kwam hard aan. Genezen van deze ziekte, is onmogelijk. “In de hoop de ziekte af te remmen, werd een stamceltransplantatie toegepast”, zei zijn papa. “In maart dit jaar bleek helaas dat het niet gelukt was.” De jongen werd nadien in huiselijke kring, thuis bij zijn drie zussen, palliatief verzorgd.

De jonge Esten vocht als een leeuw, maar moest de strijd uiteindelijk opgeven. Karen Damen, die de jongen hielp zijn droom te verwezenlijken, zette al een tijdje haar schouders onder Esten vzw: een vzw die geld inzamelt voor kinderen én ouders in dezelfde situatie. De zangeres laat nu via Instagram weten dat het een eer was om hem te kennen.