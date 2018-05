Extreemlinkse separatisten maken weg vrij voor minister-president Quim Torra

De vier parlementsleden van de extreemlinkse separatistische CUP gaan zich maandag onthouden tijdens de tweede stemronde over het lot van Quim Torra. Daarmee maken ze de facto de weg vrij voor de benoeming van de 55-jarige Torra tot minister-president.

“De CUP zal de formatie van een nieuwe regering niet blokkeren, en zal zich onthouden”, zegt de communistische partij in een communiqué. Even daarvoor had de beweging haar militanten geconsulteerd.

Bij een eerste poging om Quim Torra te benoemen als minister-president, hadden ze zich ook onthouden. De politicus kreeg daarom net niet genoeg stemmen achter zijn naam: 66 parlementsleden stemden voor en 65 stemden tegen, en vier onthoudingen. Bij de tweede stemronde maandag is een eenvoudige meerderheid voldoende, en tellen de onthoudingen niet mee.

Torra maakt net als de afgezette minister-president Carles Puigdemont deel uit van JuntsXCat. Hij is door die laatste naar voren geschoven als zijn mogelijke opvolger. De 55-jarige politicus is een nieuwkomer in de politiek en verblijft - in tegenstelling tot de vorige kandidaten - niet in ballingschap of in de cel. Zaterdag beloofde Torra dat hij “onvermoeibaar zou werken” voor de Catalaanse onafhankelijkheid en dat hij de terugkeer van Carles Puigdemont, volgens hem de “legitieme leider” zal bespoedigen.

Catalonië moet in principe tegen 22 mei een nieuwe regering op de been hebben. Gebeurt dat niet, dan komen er nieuwe verkiezingen.