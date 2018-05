Spanning stijgt rond Jan Breydelstadion voor titelwedstrijd in Luik

Brugge - De sfeer begint stilaan op te borrelen in Sint-Andries rond het Jan Breydelstadion van Club Brugge. Twee uur voor de wedstrijd in en tegen Standard beginnen de supporters voor de titelmatch toe te stromen om samen de wedstrijd te volgen in de nabijheid van Clubs thuishaven.

Aan het stadion zelf is het nog vrij rustig. Club Brugge zei eerder deze week al dat ze niets organiseren. Er staat dus geen groot scherm in de nabijheid van het stadion. Wel is het plein voor het stadion al afgezet zodat niemand er kan parkeren, en de drank- en eetstandjes van een eerder evenement staan er ook nog, zodat er snel kan geanticipeerd worden mocht Club Brugge straks de titel binnenhalen.

Ook bij de politie is het nog rustig. “We hebben geen extra manschappen voorzien. Maar het spreekt voor zich dat, mocht het tot een titelviering komen, de festiviteiten onder politietoezicht zullen gebeuren”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel van politiezone Brugge. “Maar ook wij moeten het resultaat van de match afwachten.”

De meeste supporters volgen dan maar de match thuis, in hun clublokaal of op café. Dat is ook het geval in Sint-Andries. Daar stromen de supporters al toe en stijgt de spanning. “Het moet vandaag gebeuren”, menen ze. Club Brugge heeft aan een puntje op het veld van Standard Luik genoeg om zeker te zijn van de titel.