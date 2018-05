Vijftigtal deelnemers aan witte mars voor slachtoffers ongeval met politiewagen

Brussel - Een vijftigtal mensen heeft zondagmiddag op de Brusselse Louizalaan deelgenomen aan een witte mars voor Sabrina en Oussim, twee Brusselse jongeren die een jaar geleden omkwamen bij een verkeersongeval. De twee probeerden op een motor te ontkomen aan een politie-achtervolging toen ze tegen een ander politievoertuig aanreden. Volgens de deelnemers aan de mars blijven er nog veel vragen onbeantwoord over het ongeval en valt niet uit te sluiten dat de politie het ongeval heeft veroorzaakt.

Sabrina en Ouassim kwamen op 9 mei 2017 om het leven op de Louizalaan. Een politiepatrouille had die avond de achtervolging op hen ingezet omdat Ouassim roekeloos aan het rijden zou geweest zijn op zijn motor.

Volgens het Brusselse parket hoorde een patrouille van de hondenbrigade van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene, die op het rechterrijvak van de Louizalaan reed, via de radiocommunicatie van de achtervolging en vertraagde het aanzienlijk om het gewone verkeer af te remmen, zodat de achtervolging op het linker rijvak kon worden verdergezet. De motor van de vluchters zou echter vrijwel onmiddellijk achteraan links zijn ingereden op dat politievoertuig.

Ouassim overleed ter plekke en Sabrina werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze in de loop van diezelfde nacht overleed.

Volgens het parket bevestigden de vaststellingen van de verkeersdeskundige de eerste verklaringen van de getuigen en de betrokken politiemensen ,maar volgens de deelnemers aan de mars zijn er getuigen die zagen dat het voertuig van de hondenbrigade zich dwars over de weg zette. Ze klagen ook aan dat het onderzoek een jaar na de feiten nog niet is afgerond en dat het nog niet tot een proces is gekomen. “Zolang de schuldigen niet gestraft zijn, kan de familie niet rouwen voor de slachtoffers”, klinkt het.

