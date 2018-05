Brusselse burgemeester verdedigt beslissing om plein naar Patrice Lumumba te noemen

Brussel - Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) heeft zondag de unanieme beslissing van de gemeenteraad verdedigd om een plein nabij de Naamse Poort naar de eerste premier van het onafhankelijke Congo, Patrice Emery Lumumba, te noemen. De square ligt aan de Elsensesteenweg en de Marsveldstraat, aan de toegang tot de Afrikaanse Matongewijk en wordt op 30 juni ingehuldigd naar aanleiding van de 58ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de voormalige Belgische kolonie.

In het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVI wees Close (PS) erop dat het project door meer dan 20 verenigingen gesteund werd. “We hebben deze strijd willen ondersteunen, omdat wij niet moeten beslissen wie de helden van een gemeenschap zijn. Ik denk dat een groot deel van de Congolese gemeenschap van oordeel is dat Patrice Lumumba een rechtvaardige strijd vertegenwoordigde”, aldus de Brusselse burgemeester, die hoopt dat 30 juni “een belangrijk moment in de verzoening” eal zijn.

Lumumba was één van de kopstukken van de onafhankelijkheid van Congo, dat van 1908 tot 30 juni 1960 een Belgische kolonie was. Patrice Lumumba was de eerste regeringsleider na de onafhankelijkheid die tijdens de Rondetafel van Brussel enkele maanden voordien in alle haast was toegekend. Hij was slechts twee en half maand premier van het land, dat vrijwel meteen onrustig was en verdeeld door rebellie, tot hij door president Joseph Kasa-Vubu werd afgezet. Het was de toekomstige maarschalk Mobutu Sese Seko die zijn lot bezegelde en toestemming gaf om hem te vermoorden door hem naar Katanga te sturen. Van bij zijn aankomst in het toenmalige Elisabethstad (Lubumbashi), de hoofdstad van de afvallige provincie, werd hij gemarteld en op 17 januari 1961 vermoord. De omstandigheden waarin dat gebeurde, blijven tot nu onopgehelderd, maar zeker is dat dit in aanwezigheid van Belgen gebeurde. In 2001 wees een parlementaire onderzoekscommissie op de “morele verantwoordelijkheid” van België, waarop de regering excuses van België aanbood aan Congo en de familie van Lumumba.