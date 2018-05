Wat een lef: autodieven slaan toe terwijl politie voorbij rijdt

Gullegem / Wevelgem - Franse auto’s zijn momenteel in trek bij dieven in de regio van Wevelgem. In Gullegem werden afgelopen weekend twee dure Peugeots gestolen. “De dieven sloegen zelfs toe terwijl de politie passeerde”, zegt slachtoffer Hans Vanwymelbeke.

Op beelden van de bewakingscamera’s die Hans Vanwymelbeke (48) bij zijn woning in de Heulestraat heeft hangen, is de diefstal duidelijk te zien. “Om 3.36 uur zaterdagnacht zie je de twee daders naar de auto loeren”, verduidelijkt Hans. “Een minuut later passeert de politie. Ze verstoppen zich even, maar tien seconden later beginnen ze al aan de auto te prutsen, wellicht met een staaf. Een halve minuut later zitten ze er in. Om 3.43 uur rijden ze ermee weg. Op zes minuten tijd is de klus dus geklaard en dat terwijl een paar meter verder de politie voorbij reed, onvoorstelbaar.”

De daders gaan aan de haal met de Peugeot 3008 gt-line van Hans’ vrouw. Een wagen die het koppel pas in november 2016 kocht voor 40.000 euro. “Hij is omnium verzekerd. Het vervelendste voor mezelf is dat ik mijn gepersonaliseerde nummerplaat ‘007 hvw’ kwijt ben. Die heb ik al meer dan 10 jaar, maar mag ik nu niet meer gebruiken omdat ze geschrapt wordt.”

Hond gaf geen kik

Hans was niet het enige slachtoffer dit weekend in Gullegem. Vrijdagnacht maakte Gregory Vandoorne (38) uit de Dwarsweg hetzelfde mee met zijn Peugeot 208 gt-line. “Ik ben er eigenlijk niet van geschrokken”, zucht de man. “Ik wist dat die auto’s bij dieven in trek waren. Bij het minste wat ik hoorde, keek ik door het raam om te zien of hij er nog stond. Maar zaterdagmorgen om 6 uur zagen we enkel onze Ford Fiesta nog staan.”

De dieven moeten heel snel en geruisloos te werk zijn gegaan. De twee jaar oude auto van 20.000 euro stond onder het slaapkamerraam van Gregory geparkeerd. “We sliepen met het raam open en de hond lag op bed, maar die gaf geen kik”, zegt Vandoorne.

Gestolen op bestelling

Ook bij Gregory hadden de daders zijn sleutels niet nodig. Hij vermoedt dat ze de code konden traceren. “Het is een slag in het gezicht dat ze hem zomaar kunnen komen halen. Volgens de politie worden die auto’s gestolen op bestelling, op vraag van potentiële klanten. Het is de laatste keer dat ik een Peugeot koop”, besluit de man.

Ook in Wevelgem werd nog een Franse wagen gestolen. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag gingen dieven ervandoor met een Citroën in de Kortrijkstraat. In maart werd ook al de Peugeot 308 gt van loodgieter Jan Santy uit de Wijnbergstraat gestolen. Opvallend is dat de wagens na de diefstal nergens op de ANPR-camera’s terug te vinden zijn.